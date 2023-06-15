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「火冒4.05丈」歧視原民　台大：升學保障制度不影響非原民生

▲台大學生日前在校內掛上「火冒4.05丈」字樣的布條，影射原住民加分政策，引發歧視原住民爭議。（圖／台大原住民學生反歧視行動小組提供）
▲台大學生日前在校內掛上「火冒4.05丈」字樣的布條，影射原住民加分政策，引發歧視原住民爭議。（圖／台大原住民學生反歧視行動小組提供）

記者李琦瑋／台北報導

台大學生日前在校內掛上「火冒4.05丈」字樣的布條，影射原住民升學加分制度，引發歧視原住民爭議。台大今（15）日發出聲明指出，有鑑於校園中部分學生對於原住民學生升學保障相關制度的不瞭解，相關言行造成對於原住民學生的傷害，日前召開校務會議，與會代表提出臨時動議，希望校方協同「台大原住民學生反歧視行動小組」擬出聲明，說明現行《原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法》的歷史脈絡，去除對原住民學生的污名，以釐清此次爭議中的誤解。

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台大聲明表示，1952年，國民政府實施帶有同化意涵的「山地平地化」政策，並於《台灣省山地教育實況調查報告書第一期〉帶有偏見地認為需要「對『山胞』所患著的『貧』、『愚』、『弱』 三大症狀予以診治」、「『山胞』的知識貧乏，風氣閉塞...足以阻礙山地教育發展的一個因素」，因此教育部以準適用《邊疆學生優待辦法》而實施《升學優待加分政策》，讓原住民族進入以漢族群為主流的教育體制。1994年，由於原住民族正名運動長年努力，政府終於將「山胞」正名為「原住民」，並於1997年將「原住民族」寫入憲法，保障原住民族集體權。

1998年，通過《原住民族教育法》明文要求保障原住民族教育、促進原住民族發展，並於2006年將升學辦法修法後，改以「外加名額」方式招收原住民學生，規定各校、系、所原定錄取名額不變，針對「取得原住民文化及語言能力證明者｣，額外錄取總名額2%的原住民學生。 

台大強調，該制度並不會造成教育資源排擠，不影響非原住民學生的升學名額。近年，為推動多元文化意識，升學辦法被賦予翻轉原住民族普遍低社經地位的處境、促進原住民族集體權的意識，升學「優待」政策因應其精神已轉向為升學「保障」政策，鼓勵原住民學生畢業後為原住民族服務，並實踐積極矯正歧視措施。

台大表示，深信大學教育的範疇絕不僅止於專業知識，對於人文素養的養成、人權教育與原住民族權益的落實亦為重要。《原住民族教育法》第2條第2項明定，「政府應本於多元、平等、自主、尊重之原則，推動原住民族教育」。

基此，台大於2013年立原住民族學生資源中心，並於2016年設置「國立台灣大學原住民族學生資源中心諮議委員會」，現有7位諮議委員，針對校內「全民原教」提供推動方向及建議。

此外，台大於2022年設置原資中心獨立辦公室，建立原民生支持網絡，逐步完善校內輔導及原民生學習環境，目前校內原住民族學生共計324人、校內原住民族教職員共32人，包含2名專任老師、30名職員。該中心主任及2位專任研究助理均具原民背景，另學輔中心1名學輔專員也具原民背景，負責協助原民學生相關需求。

在獎助學金方面，包括夢田深耕計畫、學雜費減免、弱勢助學金、生活學習助學金、教育部校外住宿租金補貼、校設獎助學金以及私設獎助學金等，於2022年度已支持上千人次的原民學生；並在2023年6月3日的校務會議通過成立族群平等的工作小組，期待透過制度的建置杜絕校園族群歧視的發生，並積極推動課程及活動提升校內教職員生的原住民族文化敏感度，讓族群友善的願景得以在台大校園落實。 

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