臺北市公園處性騷擾案懲處出爐　男駐衛警兩大過免職處分

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至於公園處是否盡到「知悉該事件後採取立即有效糾正及補救措施」，殷瑋指出，勞動局也應依規定盡速完成審議。
殷瑋進一步指出，蔣萬安日前已指示，對市府既有性騷擾申訴機制進行精進檢討，性騷擾申訴處理委員會之組成，委員應至少三分之二由外部專家學者擔任；另成立調查小組，小組成員至少三分之二應由外部專家學者擔任，而且不得有該機關人員，避免多數委員由機關內部人員擔任，而有不公正的疑慮。工務局及公園處應該依照這個機制，以重啟調查為原則，追查到底。
殷瑋表示，除了上述委員會及調查小組組成的改革外，北市府會進一步採取以下精進措施：
（一）要求勞動局、教育局、社會局等單位，檢討性騷擾申訴機制上的缺失，並提供行政院修法建議；要求人事處研議市府各機關人事機構辦理性騷擾案件注意事項，建立對性騷擾申訴人實施追蹤輔導或轉介服務的機制；另研擬被申訴人的追蹤、考核監督機制。
（二）委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，透過法律諮詢、心理諮商及社工陪同，成為性騷擾被害人的靠山，讓申訴之路不再遙遠。目前諮詢專線辦公室正在籌備中，預計七月展開服務。
（三）要求北市府各局處首長不僅進行「性騷擾防治」教育訓練，也應成為各單位的性騷擾防治種子講師。
（四）在市府內提供被害人創傷復原諮商服務。
（五） 性騷擾行為人不僅應該懲處，也應接受性別平等再教育及身心輔導教育，以避免再犯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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