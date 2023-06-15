林昶佐現身奧斯陸「哈維爾獎」　登自由論壇談獨裁擴張

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由於林昶佐將於本週四將參加奧斯陸自由論壇與談，主辦單位認為由具有國會議員與搖滾歌手雙重身份的他，非常適合擔任哈維爾頒獎人，特邀他出席頒獎典禮。
由林昶佐所頒發的得獎者為烏克蘭的4組團體，包括已故音樂家Yuriy Kerpatenko、數位藝術家Mariia Loniuk、藝術計畫「Art Residency in Occupation」及音樂計畫「Stand Up for Ukraine」。林昶佐在致詞時表示，「感謝這些藝術家向世界展示了烏克蘭人民的勇氣。雖然台灣位於地球的另一端，面對著類似的威脅來自於極權政權，但他們深深地鼓舞與啟發了我們」。
林昶佐透露，在如此隆重的活動上要介紹各組藝術家或團體時其實超緊張，比介紹自己樂團的作品還要抖，深怕講錯這些藝術作品地細節，甚至還自製提示卡，幸好相當順利地完成任務。
林昶佐說，過去在一些音樂方面的獎項，自己都是擔任入圍者或得獎人，難得以頒獎人的身分出席典禮，且是在人權與藝術層面格外有代表性的獎項，相當榮幸，也感謝主辦單位的信任，讓他有這麼難得的體驗。
林昶佐預計於今日台灣時間晚上7點登上奧斯陸自由論壇於挪威主場的舞台，與來自美國、烏克蘭、敘利亞的代表討論面對獨裁國家擴張的因應策略。