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首先要介紹的是位於安坑輕軌小城社區站附近的我家廚房牛肉麵，這家隱身在新店透天民宅裡的牛肉麵店，由前西華副主廚阿孝師親自掌廚，由於老闆手藝絕佳，湯頭又濃又好喝，加上現點現做的牛肉麵牛筋軟Q彈牙、牛肉厚實大塊，因此經常受到台北牛肉麵比賽肯定，可說是新店區的冠軍牛肉麵，很推薦給牛肉麵愛好者們。
地址：新北市新店區僑信路55號
電話：02-2215-6700
營業時間：週五～週六 11:30～13:30, 17:30～19:30
安坑輕軌美食推薦2：珍寶燒臘店
在安坑輕軌安康站附近的珍寶燒臘店，每次在用餐時間經過都會看到滿滿的人潮，可說是最受當地居民歡迎的一家便當店。珍寶燒臘店最大的特色就是超高的CP值，店內除了三寶飯、雞腿飯、五拼招牌飯超過100元之外，其他品項皆是百元以內的銅板價，而且份量都超大又超好吃，還有冷飲可以自取喝到飽，完全是學生族友善的一家店，真的不難想像為什麼珍寶會這麼受歡迎呀！
地址：新北市新店區安民街124號
電話：02-2212-2908
營業時間：週一～週日 11:00～14:00, 16:30～20:00
安坑輕軌美食推薦3：阿熹羊肉麵
阿熹羊肉麵在安坑輕軌的新和國小站附近，店內使用紐澳進口的羊肉，並搭配以中藥燉煮而成的羊肉湯頭，以及Q彈有嚼勁的麵條，成了一碗碗超美味的紅燒羊肉麵。由於是以大量中藥材熬煮，阿熹羊肉麵家的紅燒湯頭比起其他店的湯喝起來更加清爽，也沒有什麼羊騷味，即使是不愛羊肉的人也可以接受。
地址：新北市新店區安和路三段101號
電話：02-8668-0162
營業時間：週一～週日 11:30～14:00, 17:00～20:30（週二公休）
安坑輕軌美食推薦4：布佬廚房
布佬廚房是新店一帶有名的蔬食餐廳，從披薩、燉飯、義大利麵到蒜味麵包皆是以健康的蔬食概念融合義式創意料理，雖然地理位置不算便利，超美味的蔬食義式料理仍吸引了不少人搭車或開車前往。如今安坑輕軌開通，只要在耕莘安康院區站下車走10分鐘就能抵達，以後偶爾想吃點無肉料理就更方便啦！
地址：新北市新店區車子路137號
電話： 02-8666-6181
營業時間：週一～週日 11:00～14:30；17:00～20:30（週二公休）
安坑輕軌美食推薦5：波波咖啡
同樣是搭安坑輕軌到耕莘醫院安康院區站就能走到的波波咖啡，是一家以老宅改建的咖啡廳，位置就在布佬廚房的旁邊。波波咖啡擁有斑駁的紅磚外牆，搭配充滿韻味的老房子跟舒服的室內裝潢，給人一種溫馨又舒適的感覺，如果運氣好選到戶外的座位，還可以將綠意盎然的山景看好看滿，光用想的就覺得好療癒。
波波咖啡家的甜點和咖啡飲品都挺有水準的，從麵包布丁、提拉米蘇到巴斯克乳酪蛋糕、拿鐵和各式各樣的手沖咖啡都非常受到吃貨們的歡迎，推薦大家吃完義式料理再來喝喝咖啡、吃甜點，享受最幸福的午後時光！
地址：新北市新店區車子路139號
電話： 暫未提供
營業時間：週二～週日 11:00～17:30
安坑輕軌美食推薦6：貓谷
在雙城總站附近的貓谷，店內共有50隻可愛到炸的店貓們，而且大多數的貓咪都非常親人，愛貓的你來這裡一定會瘋掉！以寵物主打的餐廳來說，貓谷提供的餐點算是蠻多元的，從輕食類的炸物拼盤、法式鹹派到正餐類的烤雞腿排飯、牛肝菌野菇燉飯都有，讓你不只吸貓吸到飽還能滿足自己的胃，貓奴們一定要把這家店收進口袋名單！
地址：新北市新店區雙城路175號之三
電話： 暫未提供
營業時間：週一 14:30～17:00, 18:00～20:30、週五～週日 11:00～13:30, 14:30～17:00, 18:00～20:30
安坑輕軌美食推薦7：87霸氣烤魚
最後要推薦的是在安坑輕軌十四張站附近的87霸氣烤魚火鍋，比臉還大的超肥美烤魚搭配重慶式的超重口調味，吃起來香辣又帶勁，而且點一份主餐還可以加點酥炸龍珠、小龍蝦之類的雙主菜，完全不用怕吃不飽！如果不敢吃辣，店家也提供酸甜鳳梨烤魚、台式沙茶烤魚等比較不辣的口味，算是很貼心的一家店。
地址：新北市新店區中正路542-2號
電話： 02-2218-6866
營業時間：週二 11:30~15:00, 17:30～21:30、週三～週日 11:30～15:00, 17:30～22:00
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原文出處 : ReadyGo 新店美食｜7家安坑輕軌美食推薦！超香羊肉麵、塞滿滿燒臘、義大利蔬食餐廳全都有
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