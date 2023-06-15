3款舊iPhone想脫手要趕快！專家估「9月價格將崩跌」 有慘痛先例
蘋果公司在每年都會推出最新款的iPhone，同時iOS系統也持續不斷的更新。而往年只要新款iPhone推出後，舊世代的iPhone機種在官網都會出現價格調整。對此，就有國外二手機專家分析，今年有「3款舊iPhone」將會在9月時價格崩跌，預估跌幅也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
國外二手機回收商《SellCell》近期發布研究，自去年iOS 16推出後，包含iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus及iPhone SE共5款機型無法更新，在iOS 16正式發布後，這5款機型二手價不斷下跌，平均跌了42.8％。
而在今年6月初的蘋果開發者大會(WWDC)上，iPhone最新的系統iOS 17也釋出開發者測試版，約在9月的蘋果秋季發表會時正式發布。因此SellCell也預估，iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X這三款無法更新iOS 17系統的舊機型，在二手市場的價值也會出現崩跌情況，大約跌幅同樣在4成左右，因此專家也建議，手持這三款舊機型且有意脫手的民眾，要盡快動作。