避免「商務艙之亂」重蹈覆轍　署長鄭世忠談史上最大亞運團解方

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不過鄭世忠也解釋，目前航班有限，且本屆選手人數超過500人，是史上最大團，要讓全部選手當商務艙難度很高。不過也承諾，已經喬定到杭州的直航班機，避免選手舟車勞頓。
談到本屆亞運會的目標，鄭世忠說，「我當然希望每一個選手都能奪金，但實際上很困難，畢竟一個金牌選手的養成，至少需要10年。」話鋒一轉，鄭世忠也分享他與拳擊女將陳念琴的約定，「我在大運會頒獎得時候，有跟她約定這次亞運會要一舉摘金，她應該要替自己拚一面亞運獎牌。」
本次倒數100天活動以「創新」為概念，由本屆杭州亞運暨2024巴黎奧運的新項目「霹靂舞」為開場。霹靂舞培訓隊從2022年開始進駐國訓中心，自進駐以來，選手得到全方位的支援，成績也持續進步。
國訓中心表示，我國自1954年參加亞運以來，屢創佳績，迄今已累積99面金牌，本屆金牌數即將破百。目前，亞運培訓已經進入總集訓，為了激勵選手鬥志，中心特地安排「杭州亞運選手形象照拍攝」，希望選手們帶著亮麗的形象，征戰國際賽會。期待本屆新項目、新氣象帶來新佳績。
宣誓活動現場，邀請到柔道選手楊勇緯和拳擊選手黃筱雯、陳念琴以及霹靂舞選手劉承德出席，暢談拍攝形象照的過程，也宣誓自己備戰的決心。
國訓中心也同步發表亞運倒數100天形象影片，由不同運動項目的選手，詮釋辛勤訓練的過程，喊出「Aim High and Beyond」的口號，象徵設立遠大目標、突破自我、超越紀錄，宣誓準備出賽的決心。