▲ 美國 ABM x Noodoe 電動車充電產業震撼登場！為全球電動車充電服務再添生力軍

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美國 ABM 投資 Noodoe，共同拓展智慧充電市場
美國最大的電動車充電安裝服務提供商 ABM(紐交所股票代號:ABM)和 Noodoe 展開 技術合作，並透過策略性投資的方式建立緊密的合作關係，共同實現持續的成長。 Noodoe 董事長 John Wang 表示:「ABM 致力於提供最佳的客戶體驗，協助企業輕鬆導入 並持續實踐，我們很高興能夠與 ABM 合作，未來雙方將一起橫跨東岸至西岸，努力為相 關企業和電動車用戶帶來最佳的充電體驗。」
ABM 技術解決方案總裁 Mark Hawkinson 表示:「作為永續基礎設施、電力和能源解決 方案的市場領導者，我們一直在尋找創新和技術導向的服務，而 Noodoe 的專業知識無可比擬。這個令人興奮的技術合作關係將是 ABM 創新之延伸，強化並滿足快速增長的電動車市場需求的客戶服務。」
ABM– 美國最大品牌，為何會選擇投資 Noodoe 並展開合作?
根據最新 ABM Industries 財務報告，ABM 2022 年營收(TTM)已接近 80 億美元。 且是 目前美國最大的電動車充電安裝服務商，已安裝充電站數量超過 28,000 座，不僅在電動 車充電基礎設施的經驗深達 10 年，所提供的電動車充電解決方案更擴及至 15 種產業別，例如:Apple、Amazon、 Facebook/Meta 、Google、 Microsoft 、 General Electric 、 Walmart、JLL、CBRE、Cushman & Wakefield、FedEx 等各領域國際巨頭，皆為 ABM 的服務對象。
ABM 於停車場營運管理的服務據點超過 2,000 處，在全球拓展超過 230 個城市，並提供 75 個國際機場的停車場管理和能源解決方案，例如:紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)、洛杉磯國際機場(LAX)、芝加哥歐海爾國際機場(ORD Airport)、奧蘭多國際機場(MCO Airport)等。至今，分別在停車、機場、交通運輸等設施領域提供全方位解決方案，現為美國規模最大的充電設施與服務供應商。
伴隨全球電動車的興起， ABM 透過長期的市場觀察與評估，早期即與美國最大充電營運商 ChargePoint 展開合作，有相當豐富的經驗和成功案例。不過，隨著更多的充電站增長，ABM 急需更友善、彈性的充電軟硬體技術來面對大環境，讓電力的可擴充性，以及妥善率發揮得更好， 在評估全球領先的技術提供者後，ABM 最終選擇擁有最先進、智慧充電管理經驗的 Noodoe，於 是啟動此次新合作計畫，持續更新在交通運輸上的全面解決方案，提供卓越的客戶服務。
美國 ABM 與 Noodoe 雙強聯手，為全美帶來下一代自動化充電管理解方
Noodoe長年提供美國電動車充電市場最智慧、先進的充電服務，將創新的軟體技術導入美國 ABM 的電動車充電事業體系，勢必加速 ABM 在充電基礎設施的建設和擴展，使其在充電設施的 佈建更具創新與競爭力 。 ABM 和 Noodoe 的合作，不僅代表著全美設施服務領導者與台灣最頂尖之充電技術服務的完美結合，可望為美國電動車充電巿場注入一股新的思維與革新。
這次 Noodoe 和 ABM 推出的 ABM EV OS，就是以最先進的 Noodoe 充電軟硬體技術，重新定義 ABM 電動汽車生態系統中的使用者(場域主、營運商以及車主)的充電體驗。 Noodoe 為 ABM EV OS 注入了智慧充電應用技術，讓充電站 24 小時自動偵側、診斷與修復，並將領先的專業知識帶給 ABM 現有及未來的潛在客戶
Noodoe 在美國與全球電動車市場的成功經驗，可望助攻台灣電動車產業發展
透過 ABM 和 Noodoe 的合作，不僅代表台灣強大科技產業與人才技術獲得國際級的肯 定，Noodoe 持續擴大全球電動車充電技術與應用服務，目前已橫垮全球五大洲、14 國以上，成功合作共 34 個充電營運商，Noodoe 賦予新興產業和正在擴張的電動車充電技術服務提供者(CSPs)，相關電動車軟硬體整合的解方- 「Noodoe 充電站」與「Noodoe EV OS 全自動雲端管理系統 」，讓充電服務實現最低運營成本，達到絕佳的充電效率與能源管理。
Noodoe 可為各種充電需求與場域做好準備，達成在享受先進的充電技術的同時，擁有客製化的商業功能， Noodoe 經過長時間的技術研發與經驗累積，已經準備好提供全球任何國家、城市，最優質的電動車充電服務技術與服務。
同時 Noodoe 也將豐富的海外創新充電技術與應用帶回台灣，提升國內充電營運與服務的技術水平，進一步協助台灣推動以綠色能源為出發點的「低碳交通」發展，為台灣的經濟、環境和能源結構帶來積極且正向的影響。