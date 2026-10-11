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台北101無人機秀驚見「火鍋＋芋頭」！眾看傻：也太有梗

▲台北101國慶展演中，在璀璨煙火中驚見無人機出現「火鍋圖案」。（圖／台北101）

蔣萬安多次喊「台北像火鍋」！一個火鍋各自解讀

賈永婕深夜親自解答：沒有任何背後意圖、北市府也支持

▲台北101董事長賈永婕（左起）與台北101總經理朱麗文與國慶展演合影。（圖／台北101）

台北101昨晚10時國慶展演長達14分鐘，結合101煙火與600台無人機點亮台北夜空，吸引萬人擠進信義區搶看、直播聊天室也熱鬧非凡，眾人直呼感動、比跨年煙火還好看，其中無人機展演時更出現「火鍋圖案」，讓人猜測是否在暗酸台北市長蔣萬安說「台北就像火鍋」。台北101董事長賈永婕深夜表示：「沒有任何背後意圖，台北市政府也大力支持。」台北101國際展演整合無人機、煙火、建築燈光與動態雷射光束，昨（10）晚先以1分鐘璀璨煙火揭開序幕，接續由無人機編隊依序變換10個圖案，不過比璀璨煙火更吸引眾人眼球的，是其中竟然超展開、在台北101旁出現筷子夾著芋頭放進火鍋的圖案，立刻在Threads引起熱議。由於台北市長蔣萬安之前在多次公開演說，經常提到「Taipei is like a hotpot（台北就像是火鍋）」，比喻台北的城市性格是開放、包容、有活力，就像共煮不同食材的火鍋。不過一個火鍋論頻頻出現，蔣萬安已至少六次用「火鍋」形容台北，也被民眾酸是「鍋萬安」、「坐等繼續湊滿十二鍋」。台北101國際展演中出現「火鍋圖」，也不免讓人聯想是否在嘲諷蔣萬安，第一時間立刻引發熱烈討論：「家人還在問那是火鍋嗎，笑死」、「不只火鍋，居然還有芋頭，台北市民好瘋，有夠不理性的」，但也有人持不同看法：「有人覺得101在助選蔣、有人覺得在偷臭蔣」、「這是在助選蔣萬安吧！」不過眾人仍大讚表演很有意境，「火鍋要不要加芋頭，都尊重彼此的喜好，這就是民主自由100%的台灣」、「Threads上的熱門討論：吃火鍋可不可以加芋頭？很小的事卻代表在台灣我們擁有說話的自由，想討論什麼就討論什麼。」台北101董事長賈永婕今（11）深夜0時也發文說明，「火鍋的梗是一個好玩的發想，強調自由選擇的方式，並沒有任何背後的意圖！」並強調台北市政府也大力支持活動，大家都很辛苦，謝謝所有團隊。台北101董事長賈永婕提到，大家看到的光芒，背後是許多團隊一次次溝通、調整與努力。希望把每一個細節做好，讓這場展演成為大家共同記住的國慶時刻，也把對台灣的祝福傳得更遠。