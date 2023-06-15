▲ 宏佳騰黃牌羊 STR 霸榜冠軍 銷售破 1,200 台

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宏佳騰機車除了舉辦一系列 25 週年慶祝活動外，更推出了九大系統免費健檢活動，即日起至 7 月 31 日，邀請全台車主預約回廠享受全方位免費健檢，九大系統包含噴射、燈光、煞車、啟動、進氣、輪胎、車體螺栓、作動機構，及潤滑機構檢測。
免費健檢期間週週抽大獎，車主回廠享受健檢服務之外，填寫問卷即有機會獲得「台灣虎航日本全航線來回機票」、「SOL SF-6 全罩式安全帽」、「個性連帽衝鋒衣」和「品牌藍牙耳機」等多項豐富好禮，獎品總價值超過 10 萬元等你抽，越早參加中獎機率越高。宏佳騰機車誠摯邀請各位車主踴躍預約回廠，參與免費健檢活動。活動詳情：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/2023-inspection-v1
25 週年感恩有你 3D-350 車系專屬優惠激省兩萬元
作為台灣第一台國產三輪車，宏佳騰 3D-350 採用獨家專利的 HTS 液壓傾斜系統，為宏佳騰與義大利合作夥伴 QUADRO 共同研發的成果。其獨特的液壓系統在騎乘過程中，遇高低差路面時可自動調節左右輪的平衡，有效減輕車主操駕負擔，提升轉向舒適度。
為歡慶宏佳騰 25 週年及感謝 3D-350 車系車主支持，宏佳騰機車祭出限量 HTS 液壓傾斜系統半價換新回春方案，即日起車主可至全台宏佳騰指定經銷據點預約檢修，就能以近 ５ 折的優惠價格 $20,453 元更換 HTS 液壓傾斜系統 (原價：$40,905元)，現省$20,000元，數量有限，換完即止。活動詳情：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/25anniversary-htssystem-discount
欲知更多訊息，請洽官網查詢：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/promotion