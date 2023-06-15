小S喝醉撞桌角「流血破相」！許雅鈞哭笑不得：可不可以別再害我
45歲女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞於2005年結婚，兩人育有3女，先前卻不時傳出小S遭家暴的傳聞，對此小S多次出面強調絕無此事，近日她在節目《小姐不熙娣》中分享，某次喝酒後又不慎跌倒撞到桌角，導致眼睛整個皮開肉綻，讓許雅鈞看到傷勢直呼：「Baby，妳可不可以不要再害我了，妳跌的那個位置真的很像家暴！」
記者賴禹妡/綜合報導
小S在節目中透露，她某次和姐妹淘到別的城市玩，當晚有些喝多了，當其他人回房睡覺時，她還獨自在客廳硬要唱KTV，沒想到不小心跌倒撞到桌角，當下只覺得有點痛，但隔天起床照鏡子當場嚇壞，「（眼睛上方）皮一整個翻開」。
小S表示，許雅鈞在她出門前還特意叮囑：「妳們不要喝太多酒，寶貝妳喝酒很容易會跌倒，妳千萬不要給我帶傷回來。」小S隔天起床發現眼睛上方皮開肉綻，且整個傷口腫起來，她不敢和許雅鈞說出真實傷勢，只敢拍傷口的邊邊角角逃避話題，之後的旅程也無法玩得盡興。
等到小S回到家，許雅鈞一看到傷勢立馬露出不滿的臉，直言：「Baby，妳可不可以不要再害我了，妳跌的那個位置真的很像家暴。」小S也在節目上直呼：「所以我真的覺得對我老公很抱歉。」故事說完讓全場來賓立刻捧腹大笑。
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