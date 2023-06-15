選手還沒開口就先被淘汰？《音樂主理人》海選激烈過程搶先曝光
全新原創音樂實境選秀節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》播出在即，海選複賽的緊張畫面將提前公開！節目製作單位從400多位選手中，精選出36位參加海選入圍PARTY，當選手們帶著輕鬆愉快又略為緊張不安的心情來交朋友，卻在主持人邱宇辰說明整個節目的競賽規則與冠軍得主的獎勵時，毫無預警地，邱宇辰突然點名12位選手起來，現場選手們緊張地面面相覷不知所措，究竟這12位選手是直接淘汰，抑或是無條件晉級呢？而這樣的賽制又將引起其他選手什麼樣的反彈情緒呢？6月19日晚上8點鎖定《MUSIC MAKER 音樂主理人》節目官方YouTube頻道，將揭曉24強的誕生。
記者楊穎軒／綜合報導
海選初賽階段，製作單位邀請到好事聯播網主持人咖啡糖賢齡及圓圓、Pop Radio主持人徐哲緯及郭秉讓、廣播金鐘得主暨評審劉玉霖、音樂總監任中強、知名音樂人陳忠義、千萬點閱音樂人卓義峯以及節目外景主持人邱宇辰擔任評審，肩負評選出36位選手的重責大任。評審指出，光這波海選初選作品的多樣性就已經令人有如挖到寶一般，看到台灣原創音樂的進步，未來正式的戰場更是令人熱血期待。
選手各個大有來頭，前魔幻力量主唱嘎嘎卸下明星姿態，用本名潘俊佳回歸他熱愛的舞台；曾發行過單曲〈QueenStep〉，兼任蔡依林、周杰倫、羅志祥與蕭亞軒御用舞者，同時也是饒舌歌手的7LING；〈寂寞寂寞就好〉、〈渺小〉、〈你就不要想起我〉等知名歌曲，以及廣告歌曲傳唱最成功之一的麥香主題曲製作人楊子樸；在張惠妹演場會擔任素人嘉賓的吳鎮安，他的媽媽正是在30幾年前與張惠妹在《五燈獎》中競爭的強手，卻因為懷孕後來婉拒上節目，阿妹在演唱會上還開玩笑說，因為吳鎮安所以她才有機會進入歌壇；壯族出身，曾擔任美國加州E-Time TV電視台《熱門音樂追追追》主持人，也參加過《中國好聲音》的秦宇子，特別的聲線也讓不少評審留下印象；身兼製作人跟歌手的創作才子湯竣博等音樂人，都參與這場五百萬獨立音樂品牌主理人的爭奪戰。
《MUSIC MAKER 音樂主理人》製作單位釋出海選複賽過程，除了讓大家先一睹選手風采外，也可以搶先聆聽選手們報名海選時的原創優秀作品。精采預告及花絮都將陸續於官方社群渠道上線曝光，想要第一時間掌握比賽進度及內容，趕緊追蹤訂閱官方帳號。而海選最後出線的24位選手將展開全新的旅程，精彩節目將於6月30日晚間7點重磅首播，歡迎大家準時收看，一起感受台灣原創音樂的生命力。