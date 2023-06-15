今日廣場》張宇／侯友宜的選情已經「侯侯等結束」

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根據媒體最新2024總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德以37.76%的支持度居冠，柯文哲則是首度站上3成，以31.29%居次，侯友宜21.87%墊底。其中，侯友宜在新北市幼兒園風波中，流失最多30歲到39歲女性選民的支持度，掉了6.87個百分點。侯友宜的選情已從「侯侯作代誌」變成「侯侯等結束」，再這樣下去，恐怕神仙也難救。
侯友宜氣勢拉不起來，也無力整合藍營內部，病急亂投醫之下，近來猛打能源議題，宣稱「核能是我的選項」，後續又拋出核一、核二、核三延役、重啟核四，甚至規劃新建核五、核六等說法，似乎只要核能電廠加碼蓋下去，台灣的能源問題全都能迎刃而解，至於核廢料放哪裡？「hoho GPT」再次跳針，不清不楚、模糊帶過。
侯友宜要拿核能作為神主牌也就罷了，偏偏他還要抹黑光電產業，抹殺政府多年來發展綠能的努力。國民黨團也跟著作秀，14日派出鄭麗文、廖婉汝、吳怡玎召開記者會，聲稱蔡政府「拚光電，滅農漁林」、「廢核政策成為光電業者掠奪農地的開始」、「農漁民生計大受影響」，言詞之誇張，彷彿光電是萬惡的淵藪。
國民黨立委慷慨激昂演出，至於內容有沒有道理，就讓數字來說話。以侯友宜上周專程赴當地光電案場作秀的台南為例，今年台南市的芒果產量創新高，今年推估可達89,000公噸，比起去年的28,000公噸增加數倍之多，市府加大行銷力道，尤其在外銷拓展方面，希望能讓外國人也能吃到香甜美味的台灣芒果。如果按照國民黨所說的「綠電毀農」，台南的農產品何以能夠產量大增？台灣一半以上的虱目魚、芒果、菱角都來自台南，為何不發展綠能的新北市，農產量無法超過台南？更重要的是，再生能源發展是全球的趨勢，也是面對淨零轉型最重要的策略，國民黨想要藉由政治操作抹黑光電，甚至汙衊再生能源政策，大可不必。光電發展應用長遠態度看待，也應建立光電發展的秩序，這才是台灣未來在再生能源發展、淨零轉型或各地經濟發展上的健康態度。
侯友宜無論是「幼兒園餵毒案」還是「核廢料要放哪」，沒有一件事說得清楚，過去當個「新北國的國王」，碰到事情只要像念咒一樣重覆講「侯侯作代誌」，什麼都能輕易唬弄過去。但全國大選必須接受全民檢驗，侯友宜有多弱、有多草包，完全無所遁形。侯友宜有時間四處作秀，不如留在新北市顧好新北遭餵藥的幼童們，否則餵藥事件連環爆，如果態勢持續升高或再爆發其他事件，別說選總統了，難保新北市民先發動罷免這位「落跑市長」也說不定！
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