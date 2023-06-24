聯手Sony！hololive宣布直播支援「ToF AR」 3D手部動作更靈活
虛擬偶像（VTuber）通常是以二次元外觀，在大眾面前進行直播，雖然可以透過臉部捕捉系統及時展現表情，但若想要展現身體動作，還得另外進行系統連動，可說是費時費力。為了呈現更好的直播表現，Cover在5月時宣布將與索尼集團半導體解決方案（SSS）合作，讓旗下虛擬偶像事務所「hololive Production」的直播系統將支援AR軟體開發工具包（SDK）《ToF AR》，未來只需要一台智慧型手機，就能夠輕鬆追蹤捕捉手部細微動作。
國際中心徐筱晴／綜合報導
《ToF AR》是由索尼集團半導體解決方案（Sony Semiconductor Solutions Corporation，SSS）所開發，是一款面向手機平台的的AR軟體開發工具，特點是利用智慧型手機內建的深度資訊感測器和自有的AI處理技術，能夠流暢的描繪出手與手指的運動。2022年10月進行版本更新後，甚至能讓使用者上半身的動作，透過相機捕捉並數據化後反應到預先準備好的虛擬形象上。
目前hololive旗下VTuber使用的直播系統，是由Cover所開發的專屬直播系統，過去hololive成員如果想在直播中呈現手部追蹤動作的話，需要使用專門的系統設備。如今在《ToF AR》協助下，只需要使用自己的手機，就能輕鬆實現臉部和手部追蹤。近期包括雪花拉米（雪花ラミィ）、天音彼方 (天音かなた）等人，已經有不少hololive成員在直播中使用《ToF AR》，雙手「解放」後也讓聊天室開始「暴動」。
這其實不是第一次Cover聯手Sony將直播系統升級，先前Sony推出動態捕捉裝置「mocopi」後，Cover也宣布將會套用進直播系統。mocopi是由一組追蹤裝置和專屬手機應用程式組成的動態捕捉系統，可讓用戶無須電腦就能隨時隨地進行輕鬆且高精準度的動態捕捉。由於總重量不超過50克，且使用時只需佩戴在頭部、手腕、腳踝和腰部，透過藍牙與手機連接，並使用專屬應用程式即可，可以讓3D形象直播變得更加方便。
在上市之後，Cover極力投注在直播系統當中。Cover承諾，接下來將繼續致力於提供更好、更豐富的內容以及表現方式，讓觀眾們享受到最佳體驗，未來持續進行直播系統更新，並和旗下藝人一同帶來更多有趣、精彩的內容。