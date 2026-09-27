我是廣告 請繼續往下閱讀

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，夏洛特黃蜂隊與芝加哥公牛隊達成交易，黃蜂隊將送出神射手希爾德（Buddy Hield）與部分現金，向公牛隊換來2024年選秀第8順位的年輕控衛迪林漢姆（Rob Dillingham）。這也是希爾德在短短一周內的第二度被交易。希爾德日前才剛在亞特蘭大老鷹與黃蜂的交易中被送到夏洛特，如今再度被擺上交易桌。ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，由於前一筆交易中希爾德的薪資並未與其他球員合併計算，因此黃蜂能夠在短時間內再次將他交易。現年33歲的希爾德，上個賽季先後效力於金州勇士與老鷹，合計出賽51場，場均貢獻7.6分、2.3籃板，三分球命中率為34.9%。雖然火力不如巔峰時期，但他仍能為正在年輕化重建的公牛隊，提供穩定的板凳外線火力與老將經驗。這也是希爾德10年NBA生涯中，第7次被球隊交易。希爾德本季的薪資為970萬美元，並在2027-28賽季擁有1010萬美元的球員選擇權。被公牛隊送出的迪林漢姆，是2024年的樂透區新秀。明尼蘇達灰狼當初為了得到他，不惜付出2031年不受保護的首輪籤作為代價。然而，迪林漢姆在灰狼並未獲得太多發揮空間，隨後在今年2月的交易大限前被送到公牛。他在公牛出賽30場，場均上場21.5分鐘，留下9.6分的成績。據《芝加哥體育網》記者強森（KC Johnson）透露，迪林漢姆顯然不在公牛新任管理層的未來藍圖中。轉戰黃蜂後，迪林漢姆將獲得全新的發揮空間，且有望與昔日灰狼時期的隊友、也是他堅定支持者的瑞德（Naz Reid）重聚。迪林漢姆本季薪資為690萬美元，黃蜂必須在11月2日（部分報導指出為10月31日）前，決定是否執行他下個賽季880萬美元的球隊選擇權。《The Third Apron》薪資專家古茲蘭（Yossi Gozlan）分析，黃蜂隊目前陣中仍有17份全額保障合約，距離開季15人名單限制還需裁減2名球員。透過這筆交易，黃蜂能逐漸降低團隊薪資，以減輕裁員所帶來的死錢（Dead Money）負擔。預期黃蜂將使用瓊斯（Tyus Jones）的交易特例來吸收迪林罕的合約，並為希爾德創造出一個全新的970萬美元交易特例。對公牛而言，這筆交易將使團隊薪資短暫超越薪資上限，但距離豪華稅門檻仍有3460萬美元的寬裕空間；而黃蜂則將團隊薪資降至豪華稅線下2560萬美元的安全水位。