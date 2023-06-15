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新世代菁英聯盟論壇 沈方正分享做個不一樣的工作人

▲新世代菁英聯盟論壇今在台中舉辦，邀老爺酒店執行長沈方正分享做個不一樣的工作人。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.15)
▲新世代菁英聯盟論壇今在台中舉辦，邀老爺酒店執行長沈方正分享做個不一樣的工作人。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.15)

記者金武鳯/台中報導

邁入第三屆的GTS新世代菁英聯盟論壇，是個跨縣市、跨產業、跨領域的企業接班人交流平台，今天在台中市舉辦交流會，來自全台各產業菁英逾300人出席。會中邀請知名飯店品牌老爺酒店執行長沈方正，分享如何在工作與人生中找到完美平衡；沈方正還以日前發生火警的礁溪老爺酒店員工應變態度，說明服務的真諦。

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新世代菁英聯盟論壇是由臺中市建築新世代委員會、磐石新世代聯誼會以及台中市機械業二代協進會所主導。這三個社團是為培養企業「二」代接班人而成立。三會今年的會長分別是帝闊建設暨濠欣建設 羅時儒會長、上福全球科技股份有限公司 王美元會長、台中精機廠股份有限公司陳光柏會長。至於友會總數超過15個。

今年論壇主題是「工作與人生的無限探索」，邀請工作資歷超過40年的老爺酒店執行長沈方正，分享如何做一個「不一樣的工作人」，讓在場所有企業二代接班人，在遇到工作、家庭與父輩間有所衝突時，得以從容不迫的面對種種的困難與考驗。

沈方正表示，這是個複雜度高，資訊快速時代，但偶而也應該慢下來，「慢有慢的好處，少也有少的優點」。他說，人生大部份時間都在工作，要懂得在工作之餘，爭取時間用力去玩，讓自己喘一口氣，並從中獲得不一樣的學習，做個不一樣的工作人。

沈方正也分享「服務」的真諦。他說，礁溪老爺酒店日前發生一場火警，當時無論有沒有穿制服，是不是在值勤的員工，人人自動就崗位，協助疏散400多名客人。到了飯店外，還持續提供客人各項服務與需求，直到晚間十點多，將所有客人都妥善安置到其它旅店。員工主動且有效率的服務，讓客人認同且傳出好口碑，這就是服務的真諦，一切優先考量客人。

台中精機廠股份有限公司陳光柏會長表示，GTS新世代菁英聯盟論壇今年邁入第三屆，第一屆是邀請資深媒體人陳文茜女士與逢甲大學高承恕董事長，針對美中關係進行精彩的對談，媒體人與學者激發出不同的精彩火花。去年第二屆由於疫情關係改為線上論壇，由財訊社長兼發行人－謝金河董事長分析兩岸關係與財經趨勢，同時在線人數最高達到500人，流量超過1,000人次。



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