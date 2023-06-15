新世代菁英聯盟論壇 沈方正分享做個不一樣的工作人

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今年論壇主題是「工作與人生的無限探索」，邀請工作資歷超過40年的老爺酒店執行長沈方正，分享如何做一個「不一樣的工作人」，讓在場所有企業二代接班人，在遇到工作、家庭與父輩間有所衝突時，得以從容不迫的面對種種的困難與考驗。
沈方正表示，這是個複雜度高，資訊快速時代，但偶而也應該慢下來，「慢有慢的好處，少也有少的優點」。他說，人生大部份時間都在工作，要懂得在工作之餘，爭取時間用力去玩，讓自己喘一口氣，並從中獲得不一樣的學習，做個不一樣的工作人。
沈方正也分享「服務」的真諦。他說，礁溪老爺酒店日前發生一場火警，當時無論有沒有穿制服，是不是在值勤的員工，人人自動就崗位，協助疏散400多名客人。到了飯店外，還持續提供客人各項服務與需求，直到晚間十點多，將所有客人都妥善安置到其它旅店。員工主動且有效率的服務，讓客人認同且傳出好口碑，這就是服務的真諦，一切優先考量客人。
台中精機廠股份有限公司陳光柏會長表示，GTS新世代菁英聯盟論壇今年邁入第三屆，第一屆是邀請資深媒體人陳文茜女士與逢甲大學高承恕董事長，針對美中關係進行精彩的對談，媒體人與學者激發出不同的精彩火花。去年第二屆由於疫情關係改為線上論壇，由財訊社長兼發行人－謝金河董事長分析兩岸關係與財經趨勢，同時在線人數最高達到500人，流量超過1,000人次。