福原愛毀形象！當講師領時薪、出租豪宅 曬嗑生食照近況曝光
福原愛在2021年與江宏傑離婚後，將重心轉往日本與大陸，不過由於時常因家務事登上版面，使她在日本、大陸的人氣下滑嚴重。日前傳出福原愛受聘青森大學客座講師，沒想到卻被爆出她只能靠領時薪度日，還把名下的3億豪宅出租。不過福原愛似乎懶得搭理外界的傳聞，在微博貼出她狂嗑生食的照片。
記者吳雨婕/綜合報導
福原愛由於負面形象纏身，因此積極拚復出，日前被青森大學受聘為客座講師，但一度傳出未授課、恐遭解僱，被質疑是「薪水小偷」。針對傳聞，福原愛特別在微博貼出照片，提到授課心得，以「我的奧運」為主題，將奧運經驗、受傷經歷等運動生涯分享給學生們，「第一次的經歷，我在260個人的學生面前講了90分鐘的課程。」最後不忘祝福學生們的路能越來越亮。
不過福原愛最近遭青森大學相關人士爆料，其實她就算是受聘為客座講師，但實際上領的是鐘點費，也就是領時薪，看得出來為了生活費很拚命。而在領時薪度日的消息傳出後，福原愛懶得搭理外界傳聞，在微博分享自己嗑生蝦、生蟹的生活照，還反問大家「敢吃嗎？」積極與網友互動，粉絲們也紛紛留言回應，大部分粉絲表示不敢吃，少部分人敢吃，也有網友不顧「主題」，留言批評福原愛：「當小三都敢，吃生鮮難嗎？」