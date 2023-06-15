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外觀微幅整形 內裝科技升級 Land Rover Discovery Sport新年式登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Land Rover Discovery Sport在2019年的時候進行了小改款，原本傳出很可能在2024年就會用上全新底盤來推出大改款，但這個時間可能會稍微再延後一些，因為現在他們發表了全新2024年式，外觀進行了小針美容，內裝換上了全新的科技鋪陳，讓這輛車更有戰力。

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Discovery Sport推出全新2024年式，前方的造型設計有不小的改變。
Discovery Sport推出全新2024年式，前方的造型設計有不小的改變。
全新的2024年式車型在外觀上Discovery Sport運用了全新的水箱護罩，格柵的形式換成了更接近橢圓形的樣貌，並在右側鑲嵌上Land Rover傳統橢圓銘牌，而在保桿部分也有所更動，現在左右兩側的直立式進氣口還有橫置飾條的點綴相當霸氣，眼尖的人可能還發現了下護板採用了黑色烤漆妝點，在車身四周的下護板也都採用黑化烤漆處理，此外還新增了不同式樣的輪圈，增加車款的特色，並且提供了黑色車頂的雙色烤漆供銷費者選擇，不過在車尾部分維持著相同的設計，沒有太多變化。

車內部分是這次升級的一大重點，跟隨著品牌的新世代車款腳步，全新的科技座艙在中央擺放的是11.4吋曲面螢幕，並且搭載了Pivi Pro車載娛樂系統，駕駛前方的是12.3吋全數位儀表，方向盤也是最新三幅式觸控設計，而中央鞍座部分也變得更為簡潔，僅有一個短小的線傳排檔桿，兩個置杯架以及一個無線充電板，其餘的實體按鍵全數取消，控制介面皆由中央的觸控螢幕處理，另外原廠特別強調在HSE車型當中加入了Windsor溫莎皮革鋪陳，擁有更高級的感受，而運動型車款Sport S、Dynamic SE則是使用複合式編織材質內裝配置。

在動力部分P250、P200汽油動力，D200、D165柴油動力，全數都擁有48V輕油電輔助，此外在P300e插電式油電複合車型上採用了1.5升直列三缸渦輪增壓系統，搭配上14.9kWh的鋰電池組，擁有最大61公里的續航里程(WLTP規範)，原廠表示實際行駛里程約為47公里，而如果使用快充的狀況下，30分鐘就可以將車輛的電池從10%充飽至80%，台灣市場部分最快會在明年上半年就看到全新年式的車款出現。

水箱護罩以及保桿都經過更動，看起來更有運動感受。
水箱護罩以及保桿都經過更動，看起來更有運動感受。
車尾部分並沒有太多更動，維持與現在車款相同的配置。
車尾部分並沒有太多更動，維持與現在車款相同的配置。
新的輪圈更有運動化感受，同時也提供黑色車頂供銷費者選擇。
新的輪圈更有運動化感受，同時也提供黑色車頂供銷費者選擇。
水箱護罩格柵採用橢圓形的樣貌配置。
水箱護罩格柵採用橢圓形的樣貌配置。
科技化的內裝風格是此次新年式的車款象徵。
科技化的內裝風格是此次新年式的車款象徵。
中央鞍座的設計非常簡潔，無實體按鍵的配置成為品牌主流。
中央鞍座的設計非常簡潔，無實體按鍵的配置成為品牌主流。
短小的線傳排檔桿看起來非常有特色。
短小的線傳排檔桿看起來非常有特色。
ClearSight電子後視鏡也是新世代車款的品牌特色之一。
ClearSight電子後視鏡也是新世代車款的品牌特色之一。
P300e車款擁有61公里的純電續航里程，對於都市內一天的通勤使用完全沒有問題。
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