是福還是禍？特斯拉FSD Beta在台灣開放三輛車使用

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FSD Beta是目前特斯拉系統當中最先進的科技，與我們所熟知的Level 2輔助駕駛系統不同，因為現在較為普遍的Level 2基本上只能完成在高速公路上的跟車以及維持車道功能，而這在特斯拉最便宜的AP(Autopilot)系統當中也可以達到，如果升級EAP(Enhanced Autopilot)增強版自動輔助駕駛，則可以擁有自動變換車道、自動同車、停車場召喚車輛以及NoA自動輔助導航駕駛系統，而最高級的FSD則是可以擁有交通號誌識別控制以及城市街道自動輔助轉向兩大功能，等於可以完成市區街道的自動駕駛。
現在台灣有三輛車被開放可以使用，分別是兩輛Model 3 LR以及一輛Model X LR，有兩輛在新北市、一輛在基隆市，這項消息在社群網路上被瘋傳，不少人都相當羨慕這些車主，畢竟很多人都買了FSD系統，但是特斯拉官方遲遲尚未開啟，現在終於看到可以使用的希望，未來很可能會有更多車主可以使用，但是這套系統能否通過台灣交通地獄的考驗還是未知數，或許台灣的交通狀況很可能會直接考倒特斯拉，同時政府的法條規定可能也要加速跟進，因為接下來應該會有不少車廠擁有類似的功能，如何擁有最完整的保障將會是一大重點。