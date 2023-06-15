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是福還是禍？特斯拉FSD Beta在台灣開放三輛車使用

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

美國電動車大廠Tesla特斯拉在先進駕駛輔助系統部分擁有很強的競爭力，其FSD系統號稱可以完成點到點的駕駛，先前也開放了北美的車主可以申請開啟這項功能，而隨後歐洲以及澳洲市場也陸續開放測試，現在終於輪到台灣了！但只有三輛車可以使用而已。

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特斯拉FSD Beta終於開放台灣使用，車主在市區內也可以使用自動駕駛科技。
特斯拉FSD Beta終於開放台灣使用，車主在市區內也可以使用自動駕駛科技。
FSD Beta是目前特斯拉系統當中最先進的科技，與我們所熟知的Level 2輔助駕駛系統不同，因為現在較為普遍的Level 2基本上只能完成在高速公路上的跟車以及維持車道功能，而這在特斯拉最便宜的AP(Autopilot)系統當中也可以達到，如果升級EAP(Enhanced Autopilot)增強版自動輔助駕駛，則可以擁有自動變換車道、自動同車、停車場召喚車輛以及NoA自動輔助導航駕駛系統，而最高級的FSD則是可以擁有交通號誌識別控制以及城市街道自動輔助轉向兩大功能，等於可以完成市區街道的自動駕駛。

現在台灣有三輛車被開放可以使用，分別是兩輛Model 3 LR以及一輛Model X LR，有兩輛在新北市、一輛在基隆市，這項消息在社群網路上被瘋傳，不少人都相當羨慕這些車主，畢竟很多人都買了FSD系統，但是特斯拉官方遲遲尚未開啟，現在終於看到可以使用的希望，未來很可能會有更多車主可以使用，但是這套系統能否通過台灣交通地獄的考驗還是未知數，或許台灣的交通狀況很可能會直接考倒特斯拉，同時政府的法條規定可能也要加速跟進，因為接下來應該會有不少車廠擁有類似的功能，如何擁有最完整的保障將會是一大重點。

Twitter上有人表示台灣在最新一波的FSD Beta開放名單當中。
Twitter上有人表示台灣在最新一波的FSD Beta開放名單當中。
社團上也已經公佈了三輛車的資料，希望有人可以趕快出面分享體驗狀況。
社團上也已經公佈了三輛車的資料，希望有人可以趕快出面分享體驗狀況。

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