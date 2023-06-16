「桃園超敢動」　競技運動科學輔助暨防護支援計畫啟動

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桃園市政府體育局自110年起，與國立體育大學合作辦理競技運動科學輔助計畫，參與運動種類包含擊劍、空手道、曲棍球、輕艇、拳擊、游泳、划船、柔道及角力等，選手們於110年全國運獲得6金11銀25銅，所獲獎牌數為108年全國運的兩倍，顯見運動科學導入訓練確有成效。
近二年桃園市政府體育局持續與國體大合作，今(112)年運科計畫服務對象為本市110年全國運前四名選手、預計參加112年全國運選手、本市籍2021世大運及2022亞運會國家代表隊選手，計畫內容包含運動技術、生理、能力檢測；心理、營養諮詢；競技能力訓練；專案性運科輔助支援；運動防護支援；支援全國運選手；增能講習(性別平等、運動禁藥、運動增補等)；資料庫優化等服務，期透過科學化的檢測數據結果，以淺顯易懂的方式提供教練及選手運用於訓練及比賽中。
今(112)年運科計畫參與的運動種類，現階段為田徑、划船、自由車、角力、柔道、射擊、韻律體操、拳擊、橄欖球及擊劍等10項，共計100人，鼓勵其他參加全國運的選手，踴躍參與；112年全國運訂於112年10月21日起至10月26日，於臺南市舉行，共辦理35個競賽種類，希望本市選手透過運科計畫檢測諮詢、訓練輔助及防護支援等的介入，有效提升整體訓練成效，超越110年全國運34金44銀63銅的成績，再創顛峰。
桃園市近年大力支持競技運動，自104年起陸續推動「菁英運動選手培訓計畫」、「全國運動會奪金項目培訓計畫」、「績優運動選手培訓補助金」、「重點運動種類資源充實計畫」、「優秀運動選手醫療服務計畫」(下稱醫療計畫)以及「優秀運動教練聘用計畫」等培訓計畫，培植優秀體育人才，並於111年正式將「運科計畫」納入年度例行性推動計畫，期有效幫助選手提升運動表現。