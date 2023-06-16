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下半年「4生肖」工作運爆開！升職加薪穩了　屬龍的機會最多

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

一轉眼上半年其實已經快過去，接下來的下半年是不少人在事業衝刺、課業精進的黃金時期，準備好在年底有個大豐收，但是下半年運勢如果不好，想要有好的收尾恐怕很困難！《搜狐網》運勢專欄指出，屬龍、馬、羊、牛的人，下半年如果好好衝刺，升職加薪完全不是夢，快來看看自己有沒有上榜吧！

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🟡生肖馬

屬馬的人因為果斷又有自信，具有責任感，認真負責又相當投入工作，下半年持續努力耕耘，職場表現會有所提升，工作上的問題都能夠迎刃而解，靠著優異的執行能力完成長官交付的各項任務，也會贏得讚許，讓職涯發展增添更多機會，不僅會有升職的好消息，生活品質也會非常有很好的提升。

🟡生肖羊

感性細膩是屬羊的特性，往往能夠處理好團隊矛盾、緩解同事之間緊張氣氛上，都能夠更加妥善的達成任務，下半年屬羊的人有機會受到公司長官們的高度評價，讓他們在升職加薪的道路上穩步前進。

▲下半年工作運勢出爐，四生肖只要發揮自己的長處，都有加薪升職的機會。（圖／Pexels）
▲下半年工作運勢出爐，四生肖只要發揮自己的長處，都有加薪升職的機會。（圖／Pexels）
🟡生肖牛

腳踏實地、認真嚴謹是屬牛的特色，進入下半年，只要保持獨立思考、克服困難的精神，利用自己的聰明才智跟靈活性，對抗職場中的各種挑戰，就能獲得一定的成就，適時的跟同事溝通聊天，可以更加提高績效，贏得長官們的賞識

🟡生肖龍

溝通能力十足是屬龍的人特色，若是在職場上需要跟別人打交道的領域來說，這種能力會更加顯著，在即將到來的下半年，屬龍的人職場發展較為順利，很容易結交到新朋友，很多機會也會源源不覺得出現，同事們也會逐漸發現他們在工作上的優異表現，贏得主管們的好評價，也因此會替他們帶來升職加薪的好運。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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