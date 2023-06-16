下半年「4生肖」工作運爆開！升職加薪穩了　屬龍的機會最多

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屬馬的人因為果斷又有自信，具有責任感，認真負責又相當投入工作，下半年持續努力耕耘，職場表現會有所提升，工作上的問題都能夠迎刃而解，靠著優異的執行能力完成長官交付的各項任務，也會贏得讚許，讓職涯發展增添更多機會，不僅會有升職的好消息，生活品質也會非常有很好的提升。
🟡生肖羊
感性細膩是屬羊的特性，往往能夠處理好團隊矛盾、緩解同事之間緊張氣氛上，都能夠更加妥善的達成任務，下半年屬羊的人有機會受到公司長官們的高度評價，讓他們在升職加薪的道路上穩步前進。
🟡生肖牛
腳踏實地、認真嚴謹是屬牛的特色，進入下半年，只要保持獨立思考、克服困難的精神，利用自己的聰明才智跟靈活性，對抗職場中的各種挑戰，就能獲得一定的成就，適時的跟同事溝通聊天，可以更加提高績效，贏得長官們的賞識
🟡生肖龍
溝通能力十足是屬龍的人特色，若是在職場上需要跟別人打交道的領域來說，這種能力會更加顯著，在即將到來的下半年，屬龍的人職場發展較為順利，很容易結交到新朋友，很多機會也會源源不覺得出現，同事們也會逐漸發現他們在工作上的優異表現，贏得主管們的好評價，也因此會替他們帶來升職加薪的好運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。