5年新低！端午獎金平均僅1221元　29%兩頭空「連禮品都沒有」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這代表其餘的45.9%企業並不會給員工端午獎金，在這些公司當中，還分成了2類，有16.5%不會發放端午獎金，但會發放端午禮品，剩下的29.4%，屬於不會發放端午獎金，也不會發放端午禮品的情況，讓員工落得「兩頭空」。
假如公司將發放獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？此次調查結果發現，有30%的企業預估，會發「800元至1200元不到」；也有27.4%的企業透露，將發「超過500元至800元不到」；不過「500元以下」的，也佔了14.6%；發「1200元以上至1500元不到」的，則佔了8%。
企業預計發放的「端午獎金」，平均金額落在1221元，不但少於去年的1275元，更低於前年的1325元，以及2020年的1365元，還有2019年的1376元，同樣創下5年以來的新低。
從勞工角度來看，針對目前任職企業，合計共有45%的勞工，預估公司今年會發端午獎金，比例略低於去年的47.5%；同時期望這筆錢，平均能有1632元，只是與企業端的平均值1221元相比，大約是74.8%，等於打了「75折」。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，端午獎金被視為上半年業績的「領先指標」之一，如果端午節發放的獎金增加了，代表「半年報」也有機會跟著成長；若全年度三節獎金也同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。可惜在今年上半年，因為經濟成長率不理想，加上面臨通膨壓力，導致資方對於獎金的發放，恐怕呈現保守趨勢。