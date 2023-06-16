台股早盤拉回盤下震盪　電力供應、國防軍工股夯

美股四大指數昨（15）日漲多跌少，台北股市今（16）日在平盤之下遊走震盪，約跌40多點左右。權值王台積電早盤跌5元，來到586元，跌幅0.8%。其他重要電子股，聯發科、日月光、鴻海走跌。友達、群創、和碩、緯創、英業達逆勢抗跌。而今日盤面焦點為電力供應概念股，中興電飆漲停、和成接近漲停，國防與軍工股表現也亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數15日上漲428.73點，或1.26%，收34408.06點；那斯達克指數上漲156.34點，或1.15%，收13782.82點；標普500指數上漲53.25點，或1.22%，收4425.84點；費城半導體指數下跌31.69點，或0.85%，收3708.06點。
台北股市早盤多在盤下游走，跌40多點，來到17287點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，來到586元，跌幅0.8%。聯電跌1%多，世界先進小跌，力積電跌0.7%。其他重要電子股，如聯發科、日月光跌1%多，鴻海、大立光走跌，廣達拉回。
不過，友達、群創、和碩、緯創、英業達逆勢抗跌漲約1%以上，台達電強勢漲近3%。今日電力供應概念股紅通通，士電漲8%，中興電與華城漲5%多，樂事綠能與東元漲3到4%。太陽能族群也不錯，森崴能源漲5%，聯合再生、安集、倉和漲1到2%。另外，國防與軍工股表現亮眼，中興電飆漲停、和成接近漲停，東台漲5%，華航與事欣科漲4%，寶一、千附精密與漢翔漲1到2%。