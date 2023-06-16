阿聯酋A380旗艦客機要回歸了！飛「這8個城市」有豪華經濟艙可選

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阿聯酋航空為第一個提供台灣及波斯灣地區直飛服務的航空公司，也是首家在新冠疫情間復飛台灣航線的外籍航空。2020年8月6日起恢復每週4班台北–杜拜航班，並快速因應台灣邊境開放措施，於2022年11月6日起復飛每日航班。
A380旗艦客機於今年8月重返台灣天際之後，阿聯酋航空也將成為唯一以巨無霸客機執飛台灣航線的航空公司。阿聯酋航空並表示，台灣旅客將有機會體驗寬敞的座位以及著名的機上貴賓休息室，在高空中放鬆品嘗小點。搭乘三艙等A380客機的頭等艙旅客，更可享受私人套房所帶來的隱密空間，預訂並體驗機上沐浴水療後，清爽地展開旅程。
阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻(Sultan Alriyami)表示：「夏季旅遊旺季的航班預訂非常踴躍，台灣市場的營運持續往正向發展。阿聯酋航空相當期待讓A380旗艦客機重返台灣，以滿足持續成長中的需求。同時，我們也很高興能更進一步擴大在台灣的貨運服務，協助台灣企業發展中東與歐洲地區業務。」
他並透露，阿聯酋航空正陸續翻新機隊中的120架寬體客機，以配置全新的豪華經濟艙及客艙裝潢，豪華經濟艙是介於經濟艙與商務艙之間的規格，比起經濟艙有更寬的座位、更寬的座位間距與享受更大的螢幕，甚至餐點也是更升級版本。若是旅客想體驗阿聯酋航空的豪華經濟艙，幾個航班可搶先，包含杜拜往返倫敦希斯洛、雪梨、奧克蘭、基督城、墨爾本、新加坡、紐約、舊金山的航班，前往這8個城市的台灣旅客，可自出發至最終目的地，享受完整的A380奢華體驗。
同樣為了航網拓展及新機引進規劃，中華航空也公布將啟動2023年航空服務人員客艙組員徵才計畫，總計將招募超過百位本國籍客艙組員，本次招考錄取人員預計陸續於8 月後報到受訓，繼2019年睽違三年再度招募客艙組員，本次報考標準需具有教育部認可學士學位或以上，以及多益600分或同等英語能力，即日起至6月21日23:59於華航網站開放報名，預計7月8日及7月9日進行初試；應試者通過初、複試及綜合評量階段後將分梯安排受訓。