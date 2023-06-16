只要充10分鐘就有1,200公里，Toyota 2027年推固態電池
電動車目前所遇到的問題就是要試著提升續航里程及縮短充電時間，而固態電池似乎是目前可行的解決之道，這部分2020年Toyota就宣布與Panasonic合作開發固態電池，近日Totota宣布預計2027年將推出搭載固態電池的電動車，屆時只要充電10分鐘就能擁有破千的續航里程。
Carture 車勢文化
雖然現今電動車已有著不錯的續航里程與充電效率，但為了要更實用便利與降低使用者里程焦慮，提升里程與縮短充電時間是各家業者正在努力克服的部分，而固態電池看似是目前的最佳解決方案，這部分2020年Toyota就宣布與Panasonic合作開發固態電池。
當時表示倘若一切順利預計2025年就能量產使用，不過近日Toyota宣布最快要到2027年推出搭載固態電池的電動車。與一般鋰電池相比，固態電池只要充電10分鐘就能擁有高達1,200公里的續航里程，甚至計畫2030年時將其性能提升1,500公里。相較於其它車廠Toyota在電動車發展則慢了些，對此Toyota也計畫透過開發技術來擴大電動車陣容，期望於2026年擴大至150萬輛規模。