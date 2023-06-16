全台首場「小突兔公益路跑」 邀你為愛而跑助惠明

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主辦單位表示，國內第一場「小突兔公益路跑」，全程5公里，很適合親子同遊，輕鬆完賽。活動會場設計多款小突兔裝置拍照點，讓大小朋友都可以開心玩樂，更有主題音樂會及摸彩活動，歡迎闔家同樂、公司企業、學校社團及跑友一起來為愛助跑。
「小突兔公益路跑」將於8月13日早上開跑，組別有「獎勵組380元」、「歡樂組980元」及「繽紛組1280元」，物資贈品加上完賽獎牌等，絕對物超所值又可公益行善，受到各界熱烈響應。
這場活動由高鐵文化觀光發展協會與想辦法愛心公益協會共同發起，聯合主辦單位包括築間餐飲集團、悟實建築的支持。市議員吳瓊華更邀請台中市烏日區婦女會，一起擔任活動志工協助公益路跑。餐點補給則由美國家禽蛋品出口協會，提供現烤熱騰騰美國去骨雞腿，參賽者可以免費大飽口福。
「小突兔公益路跑」是為惠明院生而跑，即日起至6月20日受理報名。惠明視障者教養院是全台灣唯一收容並安置「視覺多重障礙者」的住宿型機構，主要提供患者從出生到終老的全程照護服務，很多院生除了先天性視障之外，尚兼具不同的身體障礙，包括腦性麻痺、自閉症、聽障、智能障礙等。
主辦單位表示，對於視覺多重障礙者來說，學習上需要花比別人更多的時間，多年來經由惠明長期耐心的教導與培育，加上他們自己和家長的共同努力，惠明已有不少孩子翻轉生命，在音樂等才藝發光發熱。
此次「小突免公益路跑」，特別邀請惠明孩子走出戶外參與賽事，並安排專業的陪跑員擔任志工，帶領他們一起路跑，相信有更多人的參與，是一份鼓勵更是一份期許。有意報名請至iBadyGo網站或搜尋關鍵字「小突兔公益路跑」。歡迎更多合作夥伴一起贊助協辦，讓賽事更精彩、公益更歡樂。