▲ 宏佳騰闖關遊戲前進中南部！史上最大降價優惠最高省 41,800 元

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除了「型玩大挑戰」外，也將於 7 月 15 日在台中恒典摩托裕元重機駕訓班舉辦盛大的「A 級玩家-騎士園遊會」活動，號召所有宏佳騰車友及喜歡二輪的消費者共襄盛舉，不限品牌車主皆可免費入園同樂。園遊會邀請知名車界Youtuber-炸彈客黃晧、昆娜 Queena現身互動，並邀請 insta360、先創國際、Red Bull、Ridea、川歐力士煞車部品、apexx、LIQUI MOLY Taiwan - 力魔機油、台灣油力特股份有限公司、KOSO TAIWAN、Speed Evo 極速進化、MAXXIS 瑪吉斯輪胎、極妒 Jealou’S、Frando、SOL Helmets等知名品牌前來展售並提供精美抽獎品，SHOEI、大通、寶麗萊亦會提供的精美抽獎品，只要參加「A 級玩家-騎士園遊會」即可參與闖關遊戲，完成早鳥報名即享首關通關，再於活動當日完成各關卡遊戲，如：拍照打卡、試駕體驗、改裝車投票等項目，就有機會把各知名品牌的好禮帶回家！同時，更特別為喜愛改裝的宏佳騰車友們精心準備一場選美比賽，參加車友有機會把萬元獎金帶回家。此外，所有宏佳騰「A 級玩家」們只要完成報到即有豐富的限量專屬禮。活動現場也將集結各式美食、街頭藝人表演。報名連結：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/AiGardenparty
最後， 宏佳騰也將為 Gather/Ai-2 Gather 車友們準備美食爭奪闖關賽-「A 級玩家 食載之爭」，作為宏佳騰首款油、電雙生車款 Gather/Ai-2 Gather 車系以三輪穩定、過彎靈活、載物便利、輕鬆駐車等多項實用特色，吸引許多消費者的喜愛與討論，首場Gather車友活動將於 7 月 22 日舉行，以團隊制競賽分別從宏佳騰智慧電車三重重陽、中和中山門市為出發點，這場美食爭奪戰將設置三個關卡，參賽隊伍以組隊方式進行對抗，爭取在最短時間內完成任務並把指定美食購足，取得比賽勝利。「Ａ級玩家 食載之爭」活動旨在為 Gather 車友們提供一個互相交流、團隊合作的平台。凡報名參賽即可領取限定食載套組：好承載置物箱、好承載機車綁帶、活動限定隊服，而最終獲勝的隊伍，若為 Ai-2 Gather車友可獲得GoCharger® Mobile Plus 隨車電池充電器，而 Gather125 車友可獲得方便載物的專用後貨架與前置物籃。這將是一個難得的機會，熱情邀請所有 Gather 車系車友報名參加，迎接這場即將展開的激烈美食爭奪戰。
高雄場報名連結：https://www.accupass.com/go/Kaohsiung0702台中場報名連結：https://www.accupass.com/go/taichung0708
把握史上最大降價優惠 即刻入主輕鬆擁有智慧電車
宏佳騰慶祝品牌 25 週年生日，自 6 月 1 日推出史上最大幅度購車優惠活動，現在選購宏佳騰智慧電車 Ai-1 Ultra ABS、Ai-1 Sport、Ai-1 Sport＋、Ai-4 Ever 等車款，即可享有高達 12,000 元的折扣優惠，搭配政府汰舊換新補助最高 29,800 元，讓消費者最多省下41,800元。除購車優惠補助外，於活動期間入主宏佳騰智慧電車並選擇搭載二顆或更多電池的「高用量自由省」方案，還能享受 Gogoro Network® 加碼提供的 1,000 元電池使用費折抵金，最高可折抵 4,000 元。新車主還可根據個人需求選擇現有的自由省319元方案，或是全新推出的「自由省 519 元」和「自由省 819 元」方案。
此外，為滿足即將到來的暑期出遊需求，宏佳騰智慧電車持續推出學生專屬「揪Ai玩樂」專案，學子們於活動期間憑學生證選購 Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 More、Ai-3 More 等指定車型，即可享最低 5.8 折超值優惠，再加贈高價值品牌精品好禮，包括功能豐富的多功能 Y 型架、時尚酷炫的輕量化鋁合金腳踏墊和具有跑格個性的極簡風飾桿。
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