暑假午餐安心吃　林智鴻匯集鳳山在地店家助弱勢學生

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林智鴻指出，平常日到校上課，市府有針對低收、中低收及弱勢家庭學生的營養午餐做相關補助，而近期畢業季，以及為期兩個月的暑假即將來臨，部分的弱勢學生午餐卻成問題。
賴建豪說，幫助弱勢家庭減輕生活負擔，規劃關懷餐券希望補足暑假期間弱勢孩子的用餐需求，並結合21間在地的青年店家、周邊商家合作，提供多元餐點選擇，讓孩子開心吃飽又營養，同時也振興地方餐飲經濟，為青年創業助力。
丁文祺表示，感謝大家的幫忙，才有這樣的天堂！關懷餐券將協助鳳甲國中一至三年級低收、中低收、中低收單親、中低收身障、突遭變故、邊緣戶、其他或原民會認定補助原住民的弱勢學生飲食的需求，也感謝鳳山在地店家響應，讓孩子們走路或騎腳踏車就可以到學校周邊用餐。
林智鴻也號召鳳山在地商家聯合協進會與在地青創店家一起響應，讓弱勢學生在兩個月的暑假期間，可憑餐券至鄰近店家兌換安心餐點或飲品。參與「暑假安心關懷券」計畫的店家包括碧南庄肉圓、品約餐坊、麥料食堂、古和日茶、熊廚餐坊、參福麵線豆腐、二番紅鍋燒食事、良品冰室、老婆的魚翅羹、麵柒八、尋早早餐/鳳山店、奇奇蚵仔煎/平等分棧、昂-香料咖哩、唔泰泰、京美小火鍋、今日製冰所、拾玥拉麵/新富店、樂可頌，以及品味軒精緻早午餐、海洋雞肉飯、樂檸漢堡/鳳山文樂門市。