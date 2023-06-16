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暑假午餐安心吃　林智鴻匯集鳳山在地店家助弱勢學生

▲高雄市議員林智鴻號召鳳山在地商家聯合協進會與在地青創店家一起響應，讓弱勢學生在兩個月的暑假期間，可憑餐券至鄰近店家兌換安心餐點或飲品。(圖／高市議員林智鴻提供)
▲高雄市議員林智鴻號召鳳山在地商家聯合協進會與在地青創店家一起響應，讓弱勢學生在兩個月的暑假期間，可憑餐券至鄰近店家兌換安心餐點或飲品。(圖／高市議員林智鴻提供)

記者郭凱杰／高雄報導

為協助暑假期間弱勢戶家庭學生午餐補助，高雄市議員林智鴻今(16)日舉辦「暑假安心關懷券公益捐贈記者會」，希望照顧鳳甲國中200位弱勢學生用餐需求，林智鴻表示，「暑假安心關懷券」讓弱勢學生在暑假期間，可至配合的鳳山美食店家兌換包括便當、鍋燒麵、漢堡、冰品等，每人每日有70元的餐券，讓孩子們暑假可以安心用餐。

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▲為協助暑假期間弱勢戶家庭學生午餐補助，高雄市議員林智鴻匯集鳳山在地店家，讓弱勢學生在暑假期間，每人每日有70元的餐券可至配合的鳳山美食店家兌換餐點。(圖／高市議員林智鴻提供)
▲為協助暑假期間弱勢戶家庭學生午餐補助，高雄市議員林智鴻匯集鳳山在地店家，讓弱勢學生在暑假期間，每人每日有70元的餐券可至配合的鳳山美食店家兌換餐點。(圖／高市議員林智鴻提供)
「暑假安心關懷券公益捐贈記者會」包括林智鴻議員、財團法人高雄市萬盛慈善會執行長宋宛琪、高雄市協力慈善會執行長蔡孟勳、高雄市鳳山要紅城市願景協會理事長賴建豪、鳳甲國中校長丁文祺、鳳山在地商家聯合協進會理事長葉安祥及多家參與計畫響應愛心的青年店家代表，帶著自家的關懷套餐、招牌餐點到場響應，關懷弱勢學生。

林智鴻指出，平常日到校上課，市府有針對低收、中低收及弱勢家庭學生的營養午餐做相關補助，而近期畢業季，以及為期兩個月的暑假即將來臨，部分的弱勢學生午餐卻成問題。

賴建豪說，幫助弱勢家庭減輕生活負擔，規劃關懷餐券希望補足暑假期間弱勢孩子的用餐需求，並結合21間在地的青年店家、周邊商家合作，提供多元餐點選擇，讓孩子開心吃飽又營養，同時也振興地方餐飲經濟，為青年創業助力。

丁文祺表示，感謝大家的幫忙，才有這樣的天堂！關懷餐券將協助鳳甲國中一至三年級低收、中低收、中低收單親、中低收身障、突遭變故、邊緣戶、其他或原民會認定補助原住民的弱勢學生飲食的需求，也感謝鳳山在地店家響應，讓孩子們走路或騎腳踏車就可以到學校周邊用餐。

林智鴻也號召鳳山在地商家聯合協進會與在地青創店家一起響應，讓弱勢學生在兩個月的暑假期間，可憑餐券至鄰近店家兌換安心餐點或飲品。參與「暑假安心關懷券」計畫的店家包括碧南庄肉圓、品約餐坊、麥料食堂、古和日茶、熊廚餐坊、參福麵線豆腐、二番紅鍋燒食事、良品冰室、老婆的魚翅羹、麵柒八、尋早早餐/鳳山店、奇奇蚵仔煎/平等分棧、昂-香料咖哩、唔泰泰、京美小火鍋、今日製冰所、拾玥拉麵/新富店、樂可頌，以及品味軒精緻早午餐、海洋雞肉飯、樂檸漢堡/鳳山文樂門市。

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