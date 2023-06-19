布丁也能變冰棒！網揭密兩大吃法 口感大PK關鍵只差一步驟
炎熱的夏日就要來襲，民眾消暑必備就是來支透心涼的冰棒，但你知道可以自製創意冰棒嗎？身為布丁控的螞蟻們不藏私，在網路上分享如何自製布丁冰棒，原來隨著將統一布丁放置冷凍庫的時間長短，就能做出不一樣口感的布丁冰棒，讓酷暑中的冰品體驗，更有一番風味！
生活中心/綜合報導
到底要怎麼樣製作不同口感的布丁冰棒呢？如果平常是偏愛「雪糕系」口感的民眾，可以將統一布丁放置冷凍大約6到8小時，這樣做成的布丁冰棒，口感冰涼又厚實，大口咬下Q彈的滋味就像是雪糕一樣，還伴隨著焦糖香氣，帶給夏日滿滿的幸福滋味。
如果是想要布丁冰棒擁有「外脆內軟」的綿密口感，還可以試試看，將統一布丁放入冷凍大約3到4小時，這時候的口感吃起來，入口即化又綿密，一咬下去布丁就在舌頭上融化，口感綿密有層次，嘴中還保有陣陣的布丁香氣，讓人忍不住一口接著一口，恰到好處的口感，也相當適合不能咬很硬的小朋友們嚐鮮。
不少網友都在網路上，曬出自製的布丁冰棒照，原來只要在冷凍的時間上做些變化，就能擁有多變的口感！製作的過程中還可以增添親子互動，炎熱的夏日高溫來襲，不管是「凍凍雪糕派」還是「外脆內軟綿密派」，快點手刀購入統一布丁，用消暑又美味的布丁冰棒終結酷暑吧！