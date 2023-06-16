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蘋果iOS 17功能更強！不用訂閱Apple Music了 　在車上直跳下一首

▲蘋果將Apple Music上的「同播共享」帶到車上，即使沒有訂閱 Apple Music，只要是受信任的裝置，也可以用自己的手機控制音樂上下首。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果將Apple Music上的「同播共享」帶到車上，即使沒有訂閱 Apple Music，只要是受信任的裝置，也可以用自己的手機控制音樂上下首。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

目前蘋果的音樂串流平台Apple Music擁有上億歌曲和3萬種精選歌單，但想要聽Apple Music 需要訂閱，個人方案每月150元，另有70元的學生方案，這樣的情況升級到iOS 17後會有一點小改變，蘋果將「同播共享」功能帶到車上，乘客即使沒有訂閱 Apple Music，但只要是受信任的裝置也可以用自己的手機隨時控制音樂上下首。

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蘋果提前預告，iOS 17將把Apple Music「同播共享」功能帶到汽車上，藉此讓每個人都能輕鬆選擇播放的曲目，當用戶在車內使用 Apple Music 收聽時，其他受信任的 iPhone 裝置會自動建議參與選擇曲目，如此一來，收聽者即使沒有訂閱 Apple Music，也可以用自己的裝置控制音樂。

▲透過「Apple Music 開唱」和「接續互通相機」，使用者將能夠在螢幕上看到自己，並套用全新的相機濾鏡。（圖／官方提供）
▲透過「Apple Music 開唱」和「接續互通相機」，使用者將能夠在螢幕上看到自己，並套用全新的相機濾鏡。（圖／官方提供）
在付費會員部分，會在加入「合作歌單」，Apple Music 訂閱者可以與家人和朋友合作建立歌單，使用者可以邀請彼此選取和編輯曲目，甚至可以為特定歌曲新增表情符號反應。另外透過「Apple Music 開唱」和「接續互通相機」能跟著歌詞歡唱喜愛的歌曲時，在螢幕上看到自己，並套用全新的相機濾鏡。同時針對粉絲，Apple Music 的 Song Credits 功能。可用來探索喜愛歌曲幕後的藝人，包括參與的工作和演奏的樂器。

▲蘋果將Apple Music上的「同播共享」帶到車上，即使沒有訂閱 Apple Music，只要是受信任的裝置，也可以用自己的手機控制音樂上下首。（圖／官方提供）
▲蘋果將Apple Music上的「同播共享」帶到車上，即使沒有訂閱 Apple Music，只要是受信任的裝置，也可以用自己的手機控制音樂上下首。（圖／官方提供）

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