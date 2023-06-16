台科大獲贈350組雲端MES軟體　攜手業界開發生產線系統

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台科大校長顏家鈺表示，台科大為推展智慧營運管理實作研究，並讓學生了解自動化生產觀念，於6年前成立「人工智慧營運管理研究中心」，並開設「工業4.0智慧營運學程」跨領域學分學程，涵蓋巨量資料、物聯網與雲端運算、智慧營運與管理等核心課程，建構實作環境，讓學生有機會做中學。
海量數位工程總經理施中仁說，海量數位工程成立於2000年，並於2013年成為中華電信雲端ERP合格供應商，負責雲端ERP導入與顧問輔導，近年來更自行研發包括MES、AGV無人搬運車、AI+AOI自動光學檢測等系統，在工業4.0趨勢下，輔導許多產業進行數位轉型，本次雲端MES軟體捐贈，希望可以與台科大攜手緊密培育優秀人才，未來雙方將以雲端ERP、MES、大數據、人工智慧等核心技術，共同培育工業4.0智慧營運與智慧製造的高階人才。
台科大說明，MES（Manufacturing Execution System）製造執行系統，主要功能為提供企業從接獲訂單、進行生產、流程控制直至產品完成，主動收集及監控製造過程中所產生的生產資料，以確保產品生產效率及品質的應用軟體。而ERP（Enterprise Resource Planning）企業資源規劃，則是提供所有企業營運中所需的採購、財務、銷售、生產訂單管理等營運計劃層面的資訊，從各營運層面整合並加以規劃及應用的系統。