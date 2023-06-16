龍捲風襲擊德州小鎮！至少3死56傷 災情慘重20餘萬戶停電
美國德州（Texas）一座約擁有8500人口的小鎮佩里頓（Perryton），當地時間15日傍晚5點多遭遇龍捲風襲擊，至少造成3死、56傷，受傷人數很可能還會增加。佩里頓的消防隊長達徹（Paul Dutcher）表示，約有多達200棟房屋被毀，整座城市也出於安全目的斷電，而整個德州因為龍捲風，有超過20萬戶停電。德州州長阿博特（Greg Abbott）表示，已緊急調派人力與資源救災，會採取一切措施來幫助受災民眾。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，奧奇特里綜合醫院（Ochiltree General Hospital）表示，估計有75～100位民眾來到醫院要求接受治療，一下子湧入太多患者，導致醫院有點難以負荷，許多周邊醫院也伸出援手，將病人轉移過去，或乾脆直接派人到奧奇特里綜合醫院幫忙。醫院表示患者各種傷情都有，頭受傷、肺塌陷、腿骨折，不過院內並未有傷者死亡，也有些傷勢不嚴重的已經離開，目前醫院靠發電機支撐電力。
有目擊民眾表示，龍捲風直接穿過了佩里頓，小鎮的市中心、住宅區、工業區無一倖免，而且一切發生得很快，居民幾乎沒有什麼時間應對，瞬間小鎮就變成殘磚破瓦、斷垣殘壁，所見之處，一片狼籍。
消防隊長達徹表示，3位死者中有2位在市中心的商業區喪命，另1位則死在城鎮東北部的拖車公園（trailer park）。目前至少仍有一人失聯，搜救人員正在使用無人機搜尋，且消防局也遭到龍捲風侵襲，許多消防卡車因此毀壞，被龍捲風破壞的範圍估計達到2.4公里。
15日不僅有這起摧毀佩里頓的龍捲風，美國該日共發布了7起龍捲風報告，除了德州約有20萬戶停電外，俄克拉荷馬州、佛羅里達州、阿拉巴馬州等地，加起來也有超過6萬戶停電。