永山絢斗「持毒遭逮」堅稱不知情！哥哥瑛太發聲了：我不會原諒他
34歲日本男星永山絢斗曾演過電視劇《戀空》、《彩虹閃耀夏之戀》等經典作品，男神形象深植人心，沒想到今（16）日傳出他家中被警方搜出大麻毒品，目前已經遭到逮捕，他的哥哥永山瑛太隨即出面透過媒體發聲：「我是不會原諒他的。」
記者賴禹妡/綜合報導
根據日媒《NHK》報導，永山絢斗位在東京目黑區的公寓昨日深夜被警方搜出大麻，雖然他向警方供稱不知情，但今日清晨他仍以違反《大麻管制法》罪遭到逮捕，目前警方還在調查永山絢斗的毒品來源及持有原因。
消息一出引起熱議，尤其永山絢斗12日才剛出席新片《東京復仇者2：血腥萬聖節篇》的首映會，電影預計6月30日上映，對於是否會延期上映日期，片商日本華納兄弟回覆：「現在還無法回答。」
而根據日媒《ANN NEWS》報導，永山絢斗持毒遭到逮捕，身為哥哥的永山瑛太針對此事回應：「我是不會原諒他的，就是這樣。」至於永山絢斗想當演員的事情，永山瑛太則表明立場：「這是他自己決定的事情，我身為哥哥是想支持他的。」
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