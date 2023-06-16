必勝客無極限！推3款自帶BGM「DISS系比薩」 達美樂外帶一律半價
必勝客今年愚人節推出「芝心圈圈」、520「愛芝心圈圈」引爆社群猛烈討論，這次還推出三款「DISS系比薩」，包含「你好蝦」比薩、「被你起司」比薩、「你狠辣」比薩，幫大家把心中說不出口的「DISS」用比薩說出，致贈給有話想對他說卻不敢說出口的人，以宣洩心中不吐不快的情緒，正好本週遇上大家最痛恨的「要補班的星期六」，讓網友紛紛留言「好想立刻下訂」，送給心中那個又愛又恨的對象。
記者葉盛耀/綜合報導
必勝客三款「DISS系比薩」，用意在幫忙大家把說不出口的「DISS」用比薩說出來。「你好蝦」比薩專送給瞎弟瞎妹，9吋鬆厚餅皮鋪上莫札瑞拉起司，再撒滿大量鮮甜蝦仁，更適合愛吃蝦、只想吃蝦的人。提醒必勝客「你好蝦」比薩限定只在「PK雙饗卡」APP開賣。
「被你起司」比薩幫你傳達給讓你哭笑不得、好氣又好笑的身邊人。滿滿莫札瑞拉起司，再堆滿大量必勝客LOGO造型「北海道雙色起司」，黃澄澄的厚切起司塊交疊於鬆軟比薩餅皮上，濃郁爆滿。至於「你狠辣」比薩則是直球對決朋友圈中的火爆浪子、辣台妹，幫你說出心中的respect，以墨西哥辣椒與莫札瑞拉起司交融，果然嗆辣夠勁。
必勝客三款「DISS系比薩」限時開賣只賣到6月26日，必勝客表示，不敢說出口的心聲，就讓披薩幫忙傳達。3款皆9吋，均一價只要199元。
披薩買大送大吃不完，現在有解了，台灣達美樂宣佈，即日起外帶披薩一律半價，不用再一次買兩顆，9吋披薩最低186元、12吋披薩最低287元，且包含口味4合1的四喜披薩，一盒就能吃到4種口味。
另外，由2019年榮獲義大利職人大賽的世界冠軍Gino Zheng所創立的Gino Pizza，則是以3款冷凍披薩進駐全家商城，口味包含「冠軍瑪格麗特STG」、「松露火腿洋菇」與「松露鮮蝦」，於「全家便利商店APP」點選「全+1商城」並搜尋「Gino Pizza」，但因為限量推出，若搜尋不到即是已售罄。