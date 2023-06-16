預計秋季正式發表 第三代 Volkswagen Tiguan 首度公開

外觀時尚升級、內裝換上新世代設計 福斯Tiguan大改款搶先預告

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Volkswagen品牌旗下的休旅車中堅戰力Tiguan即將迎來大改款，先前我們僅能透過外媒的偽裝照猜測整體設計，現在原廠直接釋出了高清照片，外觀看得出來擁有更為時尚的設計風格，採用ID家族的設計語彙，內裝更是換上新一代的鋪陳，15吋的漂浮式螢幕看起來相當實用又帥氣。

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Tiguan即將推出大改款車型，外觀變得更為時尚有型。
Tiguan即將推出大改款車型，外觀變得更為時尚有型。
Tiguan即將在2024年第一季於歐洲發表大改款車型，現在原廠釋出的許多照片來慢慢揭露這輛車，雖然照片上的車依舊披著迷彩外觀，但可以看得出來整體的設計更像是ID家族風格，前方有著貫穿車頭的LED日行燈條，而且水箱護罩也下移，讓上半部顯得更為平整，也更有時尚感受，車尾部分在下保桿也有著貫穿式的反光條配置，車身尺碼長為4,551mm、寬1,939mm、高1,640mm、軸距2,681mm，只有些微放大的狀況下，預計整體空間表現將會落差不大。

車頭的設計有著貫穿式的LED日行燈條妝點，樣貌與ID家族車型頗為類似。
車頭的設計有著貫穿式的LED日行燈條妝點，樣貌與ID家族車型頗為類似。
車身尺碼長為4,551mm、寬1,939mm、高1,640mm、軸距2,681mm，預計整體空間表現將會落差不大。
車身尺碼長為4,551mm、寬1,939mm、高1,640mm、軸距2,681mm，預計整體空間表現將會落差不大。
而在內裝部分是改款最大重點，跟外觀一樣採用了新世代ID家族的佈局樣貌，簡潔的特色同樣可以在這看見，而印象最深的就是中央的15吋懸浮式車載螢幕，搭配上12.9吋的數位儀表，可以看到現在檔位控制系統改到了方向機柱上，而且其檔位位置也改成了與電動車一樣，由上而下分別是「D、N、R」檔位，有別於一般的「R、N、D」配置，中央鞍座部分也因為移除了排檔桿變的相當簡潔，僅有旋鈕式的車機控制介面，旋鈕中央還會顯示部分資訊，確切的資訊內容還要等待發表會才會知道。

中央15吋的車載螢幕系統相當具有科技感，中央鞍座部分也非常簡潔。
中央15吋的車載螢幕系統相當具有科技感，中央鞍座部分也非常簡潔。
動力系統部分一樣擁有多種選擇，包含了輕度混合動力的1.5 eTSI汽油、2.0 TSI汽油、2.0 TDI柴油，以及兩個eHybrid PHEV插電式油電複合動力選項，而其中兩個PHEV分別有著204匹以及272匹的輸出，不過最大的亮點是換上了更大的18.5kWh電池組，因此可以讓車輛擁有100公里的純電續航里程，目前這輛車預計將會在2024年第一季於歐洲市場推出，台灣可能最快2024下半年就會看到這輛車出現。

車尾下保桿也有著貫穿式的反光燈條，前後呼應的設計相當具有辨識度。
車尾下保桿也有著貫穿式的反光燈條，前後呼應的設計相當具有辨識度。

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