預計秋季正式發表 第三代 Volkswagen Tiguan 首度公開

純電GR跑車換檔沒問題！Toyota董事長豐田章男開過覺得讚

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Toyota在電動化的腳步相當迅速，雖然目前純電車款並不多，但是他們遠大的電動計畫包含了許多特別的車款，而在跑車部分他們更為車迷開發了電動車專用的手排系統，藉此滿足車迷對於操控的渴望，而現在Toyota董事長豐田章男表示他已經開過一輛配置這套技術的GR跑車，這似乎意味著這套技術可能真的會成真。

我是廣告 請繼續往下閱讀
手排的操控感受是不少車迷追求的目標，但電動車將會失去這項樂趣，不過Toyota試圖幫在電動世界找回手排魂。
手排的操控感受是不少車迷追求的目標，但電動車將會失去這項樂趣，不過Toyota試圖幫在電動世界找回手排魂。
純電手排的專利其實我們早就已經看過，Toyota所遞交的相關專利文件讓車迷相當期待，而去年他們也藉由Lexus的車款展示了技術原型，並且宣佈這個變速箱將會在2026年出現，也就是要等到下一代的電動汽車出爐時才會搭載，但其實他們似乎已經準備好讓這項技術上車了，因為Toyota董事長豐田章男表示Gazoo Racing性能部門已經開發出電動手排GR跑車，而且他也開過了這輛車，他開完之後表示：「這輛車與我們正在開發的其他電動車最大的差別在於，你身處於GR電動跑車當中時，即使你沒有聞到汽油味，但還是可以聽到引擎的聲音，而且還有手排換檔以及離合器，如果你讓一般人坐在車內，並且讓他們猜測這是什麼樣的動力，那他很可能會沒辦法知道答案。」

上述的這段感言似乎意味著這項技術已經準備好給性能車使用，不過他也表示雖然這輛車是GR團隊在做開發，但是車輛看起來就是一輛普通的電動車，因此第一輛搭載手排技術的純電車很可能是GR Corolla或是GR bZ4X，而不是我們期待的性能車款像是Supra、86，甚至是傳聞中的MR2，而Toyota擁有這項技術將會在跑車市場當中獨樹一幟，讓他們有著極大的優勢，尤其是現在運動型車款非常受到歡迎，而電動手排若是真的很有操駕氛圍的，相信會吸引許多車迷爭相體驗購買。

電動手排的專利先前就已經看過，而現在董事長已經開過搭載這項技術的車輛，讓人期待之後量產化的表現。
電動手排的專利先前就已經看過，而現在董事長已經開過搭載這項技術的車輛，讓人期待之後量產化的表現。

外觀時尚升級、內裝換上新世代設計 福斯Tiguan大改款搶先預告

DFSK Mini EV 姊妹車 Seres E1 獲印尼市場熱情迴響

廚佛瑞德駕到！BMW i7 能讓 Fred 心動？聊車聊料理聊 YT！

馮迪索透露《玩命關頭X：第二章》2025/4/4飆速上映

我是廣告 請繼續往下閱讀