純電GR跑車換檔沒問題！Toyota董事長豐田章男開過覺得讚

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純電手排的專利其實我們早就已經看過，Toyota所遞交的相關專利文件讓車迷相當期待，而去年他們也藉由Lexus的車款展示了技術原型，並且宣佈這個變速箱將會在2026年出現，也就是要等到下一代的電動汽車出爐時才會搭載，但其實他們似乎已經準備好讓這項技術上車了，因為Toyota董事長豐田章男表示Gazoo Racing性能部門已經開發出電動手排GR跑車，而且他也開過了這輛車，他開完之後表示：「這輛車與我們正在開發的其他電動車最大的差別在於，你身處於GR電動跑車當中時，即使你沒有聞到汽油味，但還是可以聽到引擎的聲音，而且還有手排換檔以及離合器，如果你讓一般人坐在車內，並且讓他們猜測這是什麼樣的動力，那他很可能會沒辦法知道答案。」
上述的這段感言似乎意味著這項技術已經準備好給性能車使用，不過他也表示雖然這輛車是GR團隊在做開發，但是車輛看起來就是一輛普通的電動車，因此第一輛搭載手排技術的純電車很可能是GR Corolla或是GR bZ4X，而不是我們期待的性能車款像是Supra、86，甚至是傳聞中的MR2，而Toyota擁有這項技術將會在跑車市場當中獨樹一幟，讓他們有著極大的優勢，尤其是現在運動型車款非常受到歡迎，而電動手排若是真的很有操駕氛圍的，相信會吸引許多車迷爭相體驗購買。