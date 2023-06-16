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特企／吳淡如高效率拍保健品廣告　1.5小時KO 6件事

▲吳淡如與年輕工作團隊，溝通無代溝、展現高效率，看到工作人員貼心準備的午餐，讓她忍不住拍照留念。（圖/取自吳淡如臉書 )
▲吳淡如與年輕工作團隊，溝通無代溝、展現高效率，看到工作人員貼心準備的午餐，讓她忍不住拍照留念。（圖/取自吳淡如臉書 )

本報訊

知名作家、主持人吳淡如，近日接下保健食品「悠活原力」當代言人，在拍最新一期的廣告中，除了以「為了你好悠」，為小助理披上外套、遞熱水，對助理有無微不至的照顧，戲外對現場工作人員，更是暖心！據現場工作人員透露，拍攝的產品是葉黃素和苦瓜胜肽，吳淡如看了腳本後，除了細心確認是否符合法規外，更提出「苦瓜胜肽是適合給熟齡的人吃，這給24歲年輕小助理吃，會不會不適合? 要不要換我來吃? 表情猙獰也OK哦！」大展親民作風。

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在廣告拍攝現場，吳淡如更展現「高效率」，不僅開拍前的走位、測光都不假他人之手，原本一個鏡頭，預計要拍15分鐘，她都能精準在10分鐘內完成。甚至連在化妝間裡，都不得閒；許多藝人在梳化時，會選擇休息或是滑手機聊天，但吳淡如卻彷彿像是一台超級電腦，忙著處理寫稿、核對podcast訪綱、發布臉書貼文，梳化1.5小時下來，如同千手觀音，同時完成五、六件工作，讓身旁工作人員，全都看傻了眼。 

吳淡如笑說：「要讓每一分鐘 發揮最大價值！」在拍攝片場，她尤其喜歡和年輕工作人員聊天，「透過和年輕朋友聊天，我可以快速認識好多新東西、激盪出不同火花，是讓自己能夠維持求知慾、不停滯向前，很重要的養分，當然也能幫助我回家和女兒相處上有更多話題。」

除了讓現場相處融洽，跟吳淡如一同拍攝廣告的小助理Sherry，也因為外型神似主演過《神鵰俠侶》小龍女陳妍希和連俞涵的綜合體，受到許多關注。Sherry看到吳淡如本人，更難掩興奮：「過往拍攝平面作品比較多，這次能跟淡如姐一起拍廣告，是我目前最難忘的經歷，她會主動和我互動，舒緩我的情緒，很謝謝淡如姐在現場的照顧。」

吳淡如過去因為身兼多職，所以長年下來「養成高效管理習慣」，不僅運用在工作上，日常生活中也講求，用簡單精準的步驟，讓生活更有彈性。她曾在書中《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》提到：「我會理性地看待事情，決定後就執行，不拖泥帶水。因為人生只有一次，時間是最大的資本，做任何事情前，必須考慮到最重要的資本：時間成本！」

而精準有效率，也與保健食品悠活原力的品牌理念「讓照顧身體，成為更有效率的事情」相符，進而促成這次的合作。吳淡如也表示，「擁有好的健康狀態，才能更悠活、更有活力做任何事情，來完成每一個階段的人生篇幅。」現在的她，十分注重養生健康，讓自己有更多時間陪孩子。

吳淡如廣告影片

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