特企／帶動企業淨零減塑　奉茶行動推「RF100 喝水零廢承諾計畫」

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為了加速聯合國 SDGs 目標實踐，以及響應 2030 年全面禁塑政策的落實，「奉茶行動」今年再發起瓶裝水減量倡議計畫，以台灣淨零排放中的「生活轉型」為主要訴求，邀請全台共 100 家的公部門、組織、企業，率先簽署「RF100 喝水零廢承諾計畫」，承諾於 2030 年前達成內外部活動的 100% 瓶裝水減量。簽署此計畫除了實踐企業環境責任，更期待能帶動台灣整體消費生活的轉型與改變，同時以行動增加台灣未來的永續競爭力。
當中包含雄獅旅遊、煙波大飯店、永鑫能源、宜蘊醫療等企業，以及綠色和平等非營利組織，目前已不再使用／提供／購買 1 公升以下之瓶裝水於所有內外部活動及空間。率先簽署計劃的煙波大飯店更配合推動「煙波海洋永續・水行動」，呼籲「當飯店與旅人開始起身而行，改變隨之展開！」。遠雄人壽則承諾於 2025 年前實現全面不使用瓶裝水的目標，為落實淨零減碳，從投入保單、職場碳足跡到關注水足跡， 遠雄人壽從自身營運做起，用行動回饋環境，為人類改善生活，以「一步步 美好了全部」為理念，期待善的連鎖效應引起社會共鳴。另外大型媒體 CSR@天下也表示將於 2025 年達成目標，其他響應企業則宣佈最晚將於 2030 年前共襄盛舉、共同努力達標。綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示：「無止盡地生產、使用塑膠是當前塑膠污染嚴峻的原因之一，從減用、停用瓶裝水開始盤點生活中的各種選擇，並自備或使用循環容器，都能直接減少對塑膠依賴。」
「奉茶行動」創辦人及「RF100 喝水零廢承諾計畫」發起人黃暐程分享，藉由企業組織的倡議行動，能呼籲民眾共同參與以「環保杯裝水」代替「購買瓶裝水」的個人生活轉型。透過個人小小的改變，可以改善大量塑膠污染問題，讓地球恢復原有生機。「奉茶行動」更期待能與企業攜手拓展奉茶站的設置，特別是在某些偏鄉不易取得水、飲水系統不夠綿密的地區，亟需企業贊助進行認養建設。「奉茶行動」亦會恆守初心，持續努力讓飲水更方便，達到今年增加 200 站 ESG 影響力奉茶站的目標。