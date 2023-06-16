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特企／帶動企業淨零減塑　奉茶行動推「RF100 喝水零廢承諾計畫」

▲「奉茶行動」於2022浪人祭戶外活動設立奉茶站，獲民眾讚賞兼具環保與便利性。（圖／品牌提供）
▲「奉茶行動」於2022浪人祭戶外活動設立奉茶站，獲民眾讚賞兼具環保與便利性。（圖／品牌提供）

本報訊

塑膠製品的生產和消費量逐年增加，不僅加遽了氣候危機，廢棄塑膠更嚴重影響海洋生態與人類生活環境。6 月 16 日正是「World Refill Day」，源於英國的非營利組織對於「Reuse & Refill」概念的倡導。留意到全台灣每年約使用 60 億支寶特瓶，其中 10 億支來自於瓶裝水的事實，曾獲總統盃黑客松卓越團隊殊榮的「奉茶行動」App 自 2020 年開始，即運用科技串聯群眾智慧，協同政府部門、大型企業、商圈店家等成立奉茶站，讓出門在外的旅人藉由 App 可以隨時找到水源，不必購買瓶裝水而製造廢棄物。截至目前為止，「奉茶行動」App 使用者累計超過 23 萬，全台共設有 1 萬 3 千處奉茶站，已減少了 142 萬瓶的瓶裝水使用，往源頭減塑的目標已邁進了一大步。「奉茶行動」藉科技彰顯了台灣社會的創新能量，連數位發展部部長唐鳳都讚譽有加。

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據聯合國秘書長安東尼奧・古特雷斯（António Guterres）日前提及，「人類每年生產超過四億噸塑膠，其中三分之一僅使用過一次。」源頭減塑行動刻不容緩，「用完就丟」的使用模式（a throwaway single-use model）需被終結，促使聯合國於去（2022）年宣告《全球塑膠公約》將於 2024 年納入一次性塑膠使用的法規，敦促各國政府加速發展「重複使用」（reuse）和「重複填裝」（refill）的系統。

為了加速聯合國 SDGs 目標實踐，以及響應 2030 年全面禁塑政策的落實，「奉茶行動」今年再發起瓶裝水減量倡議計畫，以台灣淨零排放中的「生活轉型」為主要訴求，邀請全台共 100 家的公部門、組織、企業，率先簽署「RF100 喝水零廢承諾計畫」，承諾於 2030 年前達成內外部活動的 100% 瓶裝水減量。簽署此計畫除了實踐企業環境責任，更期待能帶動台灣整體消費生活的轉型與改變，同時以行動增加台灣未來的永續競爭力。

當中包含雄獅旅遊、煙波大飯店、永鑫能源、宜蘊醫療等企業，以及綠色和平等非營利組織，目前已不再使用／提供／購買 1 公升以下之瓶裝水於所有內外部活動及空間。率先簽署計劃的煙波大飯店更配合推動「煙波海洋永續・水行動」，呼籲「當飯店與旅人開始起身而行，改變隨之展開！」。遠雄人壽則承諾於 2025 年前實現全面不使用瓶裝水的目標，為落實淨零減碳，從投入保單、職場碳足跡到關注水足跡， 遠雄人壽從自身營運做起，用行動回饋環境，為人類改善生活，以「一步步 美好了全部」為理念，期待善的連鎖效應引起社會共鳴。另外大型媒體 CSR@天下也表示將於 2025 年達成目標，其他響應企業則宣佈最晚將於 2030 年前共襄盛舉、共同努力達標。綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示：「無止盡地生產、使用塑膠是當前塑膠污染嚴峻的原因之一，從減用、停用瓶裝水開始盤點生活中的各種選擇，並自備或使用循環容器，都能直接減少對塑膠依賴。」

「奉茶行動」創辦人及「RF100 喝水零廢承諾計畫」發起人黃暐程分享，藉由企業組織的倡議行動，能呼籲民眾共同參與以「環保杯裝水」代替「購買瓶裝水」的個人生活轉型。透過個人小小的改變，可以改善大量塑膠污染問題，讓地球恢復原有生機。「奉茶行動」更期待能與企業攜手拓展奉茶站的設置，特別是在某些偏鄉不易取得水、飲水系統不夠綿密的地區，亟需企業贊助進行認養建設。「奉茶行動」亦會恆守初心，持續努力讓飲水更方便，達到今年增加 200 站 ESG 影響力奉茶站的目標。

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