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伍佰出道33年有喜了！北中南舉辦演唱會　門票7月4日開賣

▲伍佰出道33年，即將推出第15張專輯，配合專輯發行，啟動北、中、南共6場演唱會。（圖／月光音樂提供）
▲伍佰出道33年，即將推出第15張專輯，配合專輯發行，啟動北、中、南共6場演唱會。（圖／月光音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

睽違4年，伍佰&China Blue推出2023最新專輯《純白的起點》，這是伍佰出道33年第15張錄音室專輯。除了宣布推出新專輯外，伍佰加碼再曝第二個喜訊，配合新專輯發行，啟動北、中、南共6場演出，包括8月4日、5日在高雄Live Warehouse；8月12日、13日在台北Legacy，以及8月18日、19日在台中Legacy開唱，門票預計於7月4日開賣。

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推出新專輯前，伍佰先釋出新歌〈怎樣歌〉MV，曲調融入南管，唱出伍佰的氣度，呼應歌詞中的「階梯」以及對生命旅途的省思，伍佰希望MV能以階梯為主要場景，因此導演特別實景打造3層樓高的巨型樓梯，更用繪畫方式將階梯延伸到牆面上，畫出無限延伸、通往四面八方的樓梯，寓意人生中充滿了抉擇，伍佰透過歌曲鼓勵著人們，不要畏懼前方明亮或晦暗，要腳步堅定的向前走。

▲伍佰即將推出新專輯。（圖／月光音樂提供）
▲▼伍佰即將推出新專輯《純白的起點》。（圖／月光音樂提供）
▲伍佰即將推出新專輯。（圖／月光音樂提供）
 
在這個時代，人們被各種資訊轟炸，變得難以專注，但是伍佰沒有受到時代的影響，依然埋首創作，一次發行整張完整專輯，展現伍佰作為音樂人的自律，也顯現他的創作概念依舊強大，還有很多話想透過音樂訴說。新專輯裡的歌曲〈嫦娥〉亦是驚喜，將伍佰過往的柔情透過神話表現，歌曲前半段如詩的口白，正是伍佰的拿手強項；而首次在伍佰專輯中出現的男女對唱歌曲〈晴天雨天〉，伍佰與蔡健雅兩人的歌聲一來一往，如同一個人的內在與外在，雖然常常彼此拉扯，最後還是要理解、體諒。

儘管近年來伍佰做了很多事，但現場演出依然是歌迷最執著、狂熱的事，伍佰&China Blue也從未忘記自己的起點－來自Live House生猛的搖滾氣息，因此配合新專輯，伍佰&China Blue將於8月4日、5日在高雄Live Warehouse；8月12日、13日在台北Legacy，以及8月18日、19日在台中Legacy開唱，門票預計於7月4日在iNDIEVOX售票。伍佰曾表示，小型演出和觀眾更貼近，可以盡興地呈現自己的音樂，展現伍佰&China Blue現場演出超強的默契，因此團員們都非常珍惜每一場Live House的演出。

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