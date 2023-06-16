伍佰出道33年有喜了！北中南舉辦演唱會　門票7月4日開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
在這個時代，人們被各種資訊轟炸，變得難以專注，但是伍佰沒有受到時代的影響，依然埋首創作，一次發行整張完整專輯，展現伍佰作為音樂人的自律，也顯現他的創作概念依舊強大，還有很多話想透過音樂訴說。新專輯裡的歌曲〈嫦娥〉亦是驚喜，將伍佰過往的柔情透過神話表現，歌曲前半段如詩的口白，正是伍佰的拿手強項；而首次在伍佰專輯中出現的男女對唱歌曲〈晴天雨天〉，伍佰與蔡健雅兩人的歌聲一來一往，如同一個人的內在與外在，雖然常常彼此拉扯，最後還是要理解、體諒。
儘管近年來伍佰做了很多事，但現場演出依然是歌迷最執著、狂熱的事，伍佰&China Blue也從未忘記自己的起點－來自Live House生猛的搖滾氣息，因此配合新專輯，伍佰&China Blue將於8月4日、5日在高雄Live Warehouse；8月12日、13日在台北Legacy，以及8月18日、19日在台中Legacy開唱，門票預計於7月4日在iNDIEVOX售票。伍佰曾表示，小型演出和觀眾更貼近，可以盡興地呈現自己的音樂，展現伍佰&China Blue現場演出超強的默契，因此團員們都非常珍惜每一場Live House的演出。