許傑輝再爆《下課花路米》性騷女同事！公視證實曾下「最後通碟」

短今指控「許傑輝性騷擾」將提告？經紀人曝答案　她首露面超敬業

▲短今15日出面控訴，曾遭到許傑輝以表演課名義實行性騷擾，對此，經紀人表示目前不打算提告，只是呼籲大家保護自己。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今15日出面控訴，曾遭到許傑輝以表演課名義實行性騷擾，對此，經紀人表示目前不打算提告，只是呼籲大家保護自己。（圖／翻攝自短今臉書）

記者賴禹妡、詹鎰睿/綜合報導

近期「#MeToo」風暴從政壇延燒到演藝圈，57歲男星許傑輝被多位女性指控性騷擾，15日自行在臉書宣布退出演藝事業，其中一位受害者為啦啦隊女神短今（胡馨儀），她今（16）日在事發後首度公開露面，出席活動時仍面不改色在舞台上表演，工作態度十分敬業，針對是否要對許傑輝提告？短今經紀人表示沒有，只是呼籲大家要保護自己，未來不再回應。 

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▲短今在IG限時動態發文，指控許傑輝也曾對她性騷擾。（圖／翻攝自短今IG）
▲短今在IG限時動態發文，指控許傑輝也曾對她性騷擾。（圖／翻攝自短今IG）
短今15日在IG限時動態指控許傑輝曾對她性騷擾，趁著表演課期間對她伸出狼爪，還要求她傳性感自拍照，聲稱是表演課的訓練，對此，針對短今爆料遭到性騷擾一事，《NOWnews今日新聞》記者致電給許傑輝經紀人，但電話、訊息均無回應。 

▲短今指控許傑輝曾對她性騷擾，趁著表演課期間對她伸出狼爪，還要求她傳性感自拍照，聲稱是表演課的訓練。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今指控許傑輝曾對她性騷擾，趁著表演課期間對她伸出狼爪，還要求她傳性感自拍照，聲稱是表演課的訓練。（圖／翻攝自短今臉書）
而今日短今出席活動時，依舊掛著敬業笑容站在舞台上表演，這是她控訴許傑輝性騷擾後首次公開露面，但全程沒有接受訪問，事後《NOWnews今日新聞》記者詢問短今經紀人，是否會對許傑輝提告、走法律途徑，對方表示：「目前沒有喔，就是不再回應，只是呼籲大家要保護自己。」 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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