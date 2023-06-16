短今指控「許傑輝性騷擾」將提告？經紀人曝答案 她首露面超敬業
近期「#MeToo」風暴從政壇延燒到演藝圈，57歲男星許傑輝被多位女性指控性騷擾，15日自行在臉書宣布退出演藝事業，其中一位受害者為啦啦隊女神短今（胡馨儀），她今（16）日在事發後首度公開露面，出席活動時仍面不改色在舞台上表演，工作態度十分敬業，針對是否要對許傑輝提告？短今經紀人表示沒有，只是呼籲大家要保護自己，未來不再回應。
記者賴禹妡、詹鎰睿/綜合報導
短今15日在IG限時動態指控許傑輝曾對她性騷擾，趁著表演課期間對她伸出狼爪，還要求她傳性感自拍照，聲稱是表演課的訓練，對此，針對短今爆料遭到性騷擾一事，《NOWnews今日新聞》記者致電給許傑輝經紀人，但電話、訊息均無回應。
而今日短今出席活動時，依舊掛著敬業笑容站在舞台上表演，這是她控訴許傑輝性騷擾後首次公開露面，但全程沒有接受訪問，事後《NOWnews今日新聞》記者詢問短今經紀人，是否會對許傑輝提告、走法律途徑，對方表示：「目前沒有喔，就是不再回應，只是呼籲大家要保護自己。」
※【NOWnews 今日新聞
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