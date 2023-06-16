台中福華端節送暖 1500顆「太平粽」贈弱勢享美味
台中福華大飯店致力社會公益不遺餘力，端午佳節前夕，總經理徐國書親赴香火鼎盛的西螺福興宮，捐贈1500顆太平粽，由廟方鄭志雄常務監事與西螺警分局副分局長陳明輝代表受贈，並將愛心物資親送關懷戶，讓他們呷平安粽感受「太平媽祖」慈悲庇佑，也大飽口福，有數百戶弱勢家庭受惠。
記者金武鳯/台中報導
分享端午喜慶，台中福華大飯店近日展開一波波送暖行動，首先捐贈100盒饗福牛肉麵禮盒及15箱方塊麵，給予天主教會台中教區互愛物資銀行。15日又親赴西螺福興宮捐贈1500顆太平粽，委由宮廟轉送弱勢家庭。
徐國書總經理表示，西螺福興宮主祀天上聖母，一般信眾又稱「西螺媽祖」。清乾隆年間爆發林爽文事件，信眾感念媽祖恩澤護佑，官府才能平定亂事天下太平，即尊稱西螺媽為「太平媽」。台中福華期待藉由膳食捐贈推動善的循環，讓弱勢家庭在端午佳節裡，呷平安粽感受太平媽祖保佑，也大飽口福。
徐國書表示，台中福華團隊在努力經營企業同時，不忘推行社會公益。尤其經營飯店餐飲服務業多年，更能體會要知足感恩，也鼓勵同仁要懂得回饋社會大眾，善盡企業社會責任。
多年來，福華飯店做公益不落人後，希望能串連人與人之間最深厚的情感連結，也代表著福華團隊對台灣社會誠摯的感恩與關懷。未來，台中福華將持續善用資源，用好心、做好事，以實際行動幫助社會上需要的人，將愛心傳遞到社會上每一個角落。