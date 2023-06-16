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許傑輝性騷案連環爆！老婆陳宛君是「音樂系花」　密友心疼曝近況

▲許傑輝（右）和大提琴老師陳宛君結婚13年，如今他卻被連環爆出性騷擾事件，目前已宣布退出演藝圈，有密友心疼地透露陳宛君的近況。（圖／翻攝自郁方臉書）
▲許傑輝（右）和大提琴老師陳宛君結婚13年，如今他卻被連環爆出性騷擾事件，目前已宣布退出演藝圈，有密友心疼地透露陳宛君的近況。（圖／翻攝自郁方臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

57歲男星許傑輝2010年和大提琴老師陳宛君結婚，兩人婚姻維持13年，但許傑輝近期卻被多名女性指控性騷擾，他15日自行在臉書宣布退出演藝事業，並停止所有公開活動深自反省，有密友心疼地透露陳宛君的近況，令外界頗為關注。 

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▲陳宛君（右）是音樂系的系花，擁有眾多追求者，大學時期認識許傑輝（左）後，就和男方愛情長跑多年結婚，圖中央為王月。（圖／翻攝自王月臉書）
▲陳宛君（右）是音樂系的系花，擁有眾多追求者，大學時期認識許傑輝（左）後，就和男方愛情長跑多年結婚，圖中央為王月。（圖／翻攝自王月臉書）
根據《三立新聞網》報導，陳宛君從小就是音樂才女，學生時期主修大提琴，外型亮麗的她是音樂系的系花，擁有眾多追求者，但陳宛君在讀大學時認識了許傑輝，兩人愛情長跑多年結婚，沒想到如今許傑輝卻連環爆出性騷擾事件，陳宛君的密友透露，事發後在社群上沒有看到她有任何動靜，令人感到相當心疼。 

▲陳宛君（下左）曾在節目上誇獎許傑輝（下右）私下個性沉穩，且做事小心、謹慎，和觀眾眼中的幽默形象不同，上排藝人依序為郁方、吳宗憲、賈永婕。（圖／翻攝自郁方臉書）
▲陳宛君（下左）曾在節目上誇獎許傑輝（下右）私下個性沉穩，且做事小心、謹慎，和觀眾眼中的幽默形象不同，上排藝人由左至右依序為郁方、吳宗憲、賈永婕。（圖／翻攝自郁方臉書）
事實上，陳宛君和許傑輝曾一起上談話節目《沈春華LIFE秀》，陳宛君透露老公非常疼愛她，還誇獎許傑輝私下個性沉穩，且做事小心、謹慎，和觀眾眼中的幽默形象不同，許傑輝則回讚老婆懂事又體貼，如今許傑輝捲入性騷擾風波，也讓外界好奇他13年的婚姻是否就此走向盡頭。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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