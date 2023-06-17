陳彥博《重返育空》紀錄片-40°C怎麼拍？導演用iPhone抖出殺手鐧

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負責拍攝這次紀錄片的導演詹宏邦提到，一開始向陳彥博提議使用iPhone拍攝時的確花了一些時間溝通。而他也給自己一個目標「我希望全程在不影響選手的狀況下拍攝，想要拍出更深入、更多的畫面。」輕便、可以快速反應的iPhone成為最好的選擇。
但問題來了，在正常的室溫下使用手機當然沒有問題，但要前往的是極地氣候，如何克服超級低溫，讓詹宏邦想破腦袋「我以前的經驗最低就是零下10度，但這次我們面臨的是更極端的氣溫，是零下30～40度，是個很大的挑戰。」為了測試低溫下手機的運作，詹宏邦索性把iPhone丟進冰庫測試，怕手機被凍到當機，甚至替手機製作了「暖暖箱」這項秘密武器。
第一眼看到特製的手機暖暖箱有點驚訝，因為有點「赤裸」，導演將防水殼DIY接上電子設備，看起還真的有點不靠譜，詹宏邦直接笑說「很土炮喔！」沒有電子相關背景，全靠自學，研究加工10多款市面上防水手機殼，製作出的最終版。充滿手工感的暖暖箱，不但成功暖機完美的達成使命，就連國外拍攝團隊都跟他們請益「暖暖箱」的秘訣，讓導演瞬間多了幾分信心「我可以轉電子業了」。
「不是iPhone，這支片只會有5分鐘」
這次「重返育空」使用了8台iPhone 14 Pro Max 1TB，拍攝21TB容量，剪輯出18分鐘的影片。導演提到，一開始器材的選擇上有考慮過DJI 與 GoPro，但iPhone 14 Pro Max 有支援 ProRes 格式，這對詹宏邦來說是一股定心丸，可以增加後製空間。且多虧了自己土炮設計的暖暖箱，國外團隊拍不到10分鐘就因為沒電或是當機返航，他們卻可以一路貼近拍攝，因此帶回許多精彩畫面，詹宏邦說「要不是用iPhone，這支紀錄片不會是18分鐘，可能只會有5分鐘。」