新北幼兒園餵藥案！民調：五成七不滿意侯友宜處理表現

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其次，從年齡層看，不分老少，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，皆一面倒不滿意多於滿意。其中包括長期相對較挺侯友宜的45- 64歲中壯族群。具體地講，45-54 歲，五成七不滿意，二成六滿意；55-64歲，六成不滿意，二成一滿意。再度顯示，新北幼兒餵藥案引起公憤是確實的。
第三，從教育背景來看，不分教育程度高低，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，皆一面倒不滿意多於滿意。更具體地講，小學及以下教育程度者，一成一滿意，五成七不滿意；初/國中教育程度者，二成三滿意，六成二不滿意；高中/高職教育程度者，二成三滿意，五成四不滿意；專科教育程度者，二成一滿意，五成六不滿意；大學及以上教育程度者，二成二滿意，五成七不滿意。
第四，從職業背景看，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，各行各 業從業人員都呈現一面倒不滿意多於滿意。具體地講，除軍公教人員及無業/待業者外，不論是自營商、企業主、高階白領人員、基層白領人員、勞工、農民、學生、家庭主婦或退休人員，皆呈現過半 數不滿意的現象。
第五，從 6 都 16 縣市角度看，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現， 每一個行政區域都呈現過半數不滿意的狀況，包括新北市在內。具 體地講，新北市選民中，五成五不滿意，二成九滿意。整體來講，對新北市長侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，國人大多不以為然，而且有多達四分之一強烈不滿。同時，這是一個跨性別、跨世代、 跨教育程度、跨職業背景、跨階級、跨黨派、以及跨區域的社會現象。
民調分析，為什麼新北幼兒餵藥案會在過去短短一個月演變成一個「帶有強烈情緒附 著的社會爭議」？因為，這個議題性質上也是一個「價值共識議題」（Valence Issue），就像學倫案與性騷擾案一樣。幼兒不應該被餵食安眠藥，這是天下父母心；如果真的發生幼兒被餵食安眠藥，社會希望見到有關當局迅速採取具體有效的行政作為，釐清真相，解決問題。如果有關當局處理不當，自然會引起公憤，成為被批評指責的對象。
這件事恰好發生在新北市長侯友宜身上，而他也是國民黨提名 2024 總統候選人，自然引起社會強烈關注，對總統選情已造成衝擊；後續處理若不能給社會滿意的交代，總統選情將雪上加霜。
這次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發 現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2023 年 6 月 12-13 日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼 隨機方式抽樣；有效樣本 1080 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百 分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權， 以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基 金會(TPOF)。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110