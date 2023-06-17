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500坪粵菜餐廳插旗中山區！每桌16800元含烤鴨　試營運送鮑魚

▲台北高檔粵菜餐廳「龍軒傳承」將開幕，10人桌菜16800元吃得到龍蝦和龍虎斑，試營運加送鹽焗鮮鮑魚。（圖／龍軒傳承提供）
▲台北高檔粵菜餐廳「龍軒傳承」將開幕，10人桌菜16800元吃得到龍蝦和龍虎斑，試營運加送鹽焗鮮鮑魚。（圖／龍軒傳承提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北高檔粵菜餐廳「龍軒傳承」將開幕，集結粵菜、港點、火鍋、現流海鮮，館內佔地千坪，3樓更設有可容納250~300人的宴會場地，正式插旗中山一級美食戰區。首波強打10人宴會桌菜只需16800元，不僅吃得到現流新鮮魚貨，如龍蝦和龍虎斑等，更有宴會菜少見的烤鴨五吃，試運期間還送鹽焗鮮鮑魚。另外，台北六福萬怡酒店同樣看好婚宴市場，於7樓敘日全日餐廳露天平臺規劃500坪全新戶外證婚場地。 

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「龍軒傳承」以傳統粵菜烹調工法為主軸，嚴選各地食材，從海鮮到港點與燒臘，應有盡有，更邀來多位重量級主廚陣容，打造全方位的餐飲饗宴。像是有「粵菜宗師」稱號的陳錫潘主廚，擁有超過50年餐飲資歷，曾服務於香港敦煌酒樓、日本金臨門酒家、台北老爺酒店、添好運等，蔣宋美齡女士、日本明仁天皇夫人美智子皇后也都曾是座上賓。

擔任行政主廚的鍾易庭，曾在2019與2023代表僑委會「台灣美食國際巡迴講座」，出訪印尼、愛爾蘭、英國、荷蘭和捷克，也曾在2017年的「紐西蘭國際名廚挑戰賽」榮獲金牌，更曾榮獲Now Travel Asia Award 2019亞洲地區年度旅遊大獎中的亞洲最佳廚師（Asia's Top Chefs）。 

▲烤鴨五吃包含含片皮鴨捲、櫻桃鴨握壽司、三杯杏菇炒鴨骨、蘿蔓松子炒鴨鬆和酸白菜鴨架煲。（圖／龍軒傳承提供）
▲烤鴨五吃包含含片皮鴨捲、櫻桃鴨握壽司、三杯杏菇炒鴨骨、蘿蔓松子炒鴨鬆和酸白菜鴨架煲。（圖／龍軒傳承提供）
1桌10人僅賣16800的宴會桌菜，在現今萬物皆漲的時候，堪稱高CP值。而且還能吃到水姑娘龍蝦、龍虎班、烤鴨五吃等。「烤鴨五吃」選擇櫻桃鴨，每隻重達3.5公斤，先以獨家配方醃製後窯烤，最後又淋熱油增加外皮脆度，做成片皮鴨捲、櫻桃鴨握壽司、三杯杏菇炒鴨骨、蘿蔓松子炒鴨鬆和酸白菜鴨架煲，嘗得出鴨隻肥嫩美味。試營運期間，即6月20日至7月2日凡預訂1萬6800元宴會桌菜，每桌贈送價值3000元的「鹽焗鮮鮑魚」一盤。

有趣的是，這裡營業時間還至凌晨兩點，宵夜場時，「招牌水姑娘龍蝦」與「蔥爆鮮露龍虎斑」更是二樓「現流鮮市」直接先撈直送廚房烹調。「龍軒傳承」以全新複合式餐飲型態呈現，尤其位在中山區精華地帶，還佔地空間近千坪，令人讚嘆。

另外，台北六福萬怡酒店同樣看好未來證婚市場，於7樓敘日全日餐廳露天平臺規劃500坪全新戶外證婚場地，並於即日起至12月31日推出「2.0戶外證婚專案」售價8萬8800元起，專案內容從原本30人的證婚套裝規格升級為50人，包含50人份的餐前輕食以及由花藝美學品牌Elite Concept一禮莊園打造的全鮮花設計Candy bar 、華麗的鮮花拱門、證婚台捧花等，另外還有戶外音響設備、證婚主持人、觀禮席場佈等。

▲台北六福萬怡酒店於7樓敘日全日餐廳露天平臺，規劃了500坪全新戶外證婚場地。（圖／台北六福萬怡提供）
▲台北六福萬怡酒店於7樓敘日全日餐廳露天平臺，規劃了500坪全新戶外證婚場地。（圖／台北六福萬怡提供）
全新啟用的「敘日證婚場地」結合台北城市山景秘境，270度寬闊露臺可遠眺台北101與翠綠的南港四獸山群，總面積500坪。針對非旺日推出的「日日好日」婚宴方案也可以適用，每桌十人售價1萬8800元起。
 

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