500坪粵菜餐廳插旗中山區！每桌16800元含烤鴨　試營運送鮑魚

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擔任行政主廚的鍾易庭，曾在2019與2023代表僑委會「台灣美食國際巡迴講座」，出訪印尼、愛爾蘭、英國、荷蘭和捷克，也曾在2017年的「紐西蘭國際名廚挑戰賽」榮獲金牌，更曾榮獲Now Travel Asia Award 2019亞洲地區年度旅遊大獎中的亞洲最佳廚師（Asia's Top Chefs）。
1桌10人僅賣16800的宴會桌菜，在現今萬物皆漲的時候，堪稱高CP值。而且還能吃到水姑娘龍蝦、龍虎班、烤鴨五吃等。「烤鴨五吃」選擇櫻桃鴨，每隻重達3.5公斤，先以獨家配方醃製後窯烤，最後又淋熱油增加外皮脆度，做成片皮鴨捲、櫻桃鴨握壽司、三杯杏菇炒鴨骨、蘿蔓松子炒鴨鬆和酸白菜鴨架煲，嘗得出鴨隻肥嫩美味。試營運期間，即6月20日至7月2日凡預訂1萬6800元宴會桌菜，每桌贈送價值3000元的「鹽焗鮮鮑魚」一盤。
有趣的是，這裡營業時間還至凌晨兩點，宵夜場時，「招牌水姑娘龍蝦」與「蔥爆鮮露龍虎斑」更是二樓「現流鮮市」直接先撈直送廚房烹調。「龍軒傳承」以全新複合式餐飲型態呈現，尤其位在中山區精華地帶，還佔地空間近千坪，令人讚嘆。
另外，台北六福萬怡酒店同樣看好未來證婚市場，於7樓敘日全日餐廳露天平臺規劃500坪全新戶外證婚場地，並於即日起至12月31日推出「2.0戶外證婚專案」售價8萬8800元起，專案內容從原本30人的證婚套裝規格升級為50人，包含50人份的餐前輕食以及由花藝美學品牌Elite Concept一禮莊園打造的全鮮花設計Candy bar 、華麗的鮮花拱門、證婚台捧花等，另外還有戶外音響設備、證婚主持人、觀禮席場佈等。
全新啟用的「敘日證婚場地」結合台北城市山景秘境，270度寬闊露臺可遠眺台北101與翠綠的南港四獸山群，總面積500坪。針對非旺日推出的「日日好日」婚宴方案也可以適用，每桌十人售價1萬8800元起。