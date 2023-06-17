五月天揪AKIRA嗨爆超犀利趴！嘉賓不藏了全公開 6月18日手刀買票
由五月天領軍的「超犀利趴」，相隔2年不見，超過1065天的養精蓄銳，終於在今年7月22日、 23日回歸。 由五月天領軍，與庾澄慶、麋先生、鼓鼓呂思緯、HUSH、告五人、傻子與白痴、怕胖團兩天輪翻嗨唱，五月天再度邀來AKIRA與EXILE放浪兄弟在「SUPER STAGE」同歡，放浪兄弟加碼帶上團體主唱TAKAHIRO，神祕卡司也將陸續解鎖，此外，五月天還端出整整1小時的脫口秀橋段。「超犀利趴12」門票將於拓元售票系統在6月18日中午12點開賣，門票分為一般單場區、二日套票區可供民眾選擇。
記者吳雨婕/綜合報導
首次參與超犀利趴演出的庾澄慶，笑說：「很期待到超犀利趴演出，能與這個有趣的演唱會名稱，加上好玩的跨世代型態，希望能和觀眾有更多的歡樂與靠近。」說和唱一樣好聽的五月天，每次演唱會上talking橋段，5人逗趣又幽默的垃圾話，一直是五迷的「心靈雞湯」，今年超犀利趴祭出全程1小時五月天脫口秀，將帶來什麼樣的主題、內容，讓五迷們超級期待。
去年「國民姐夫」AKIRA與放浪二勢力（EXILE THE SECOND）在聖誕節擔任五月天演唱會嘉賓，感受到歌迷的熱情，也玩得相當盡興，許願能再盡快來台演出，這次加碼帶上主唱TAKAHIRO，TAKAHIRO說：「去年的聖誕節演唱會，我在日本咬著手指羨慕地看了影片，這次我也可以參加演出感到非常榮幸。」希望和歌迷在超犀利趴再創美好回憶。
每回超犀利趴，最精彩的演出莫過驚喜嘉賓神出鬼沒地亂入，這次嘉賓不藏了，直接大方公布，麋先生ft. 家家、鼓鼓ft. Marz23（阿夜）、傻子與白痴ft. 楊乃文。在新專輯中和合作新曲〈一起廢〉的鼓鼓說：「這次第一次要跟阿夜合作演出，因為他的風格比較屬於龐克搖滾的歌手，很期待會碰撞出什麼樣的火花。」即將完成征服北高雙蛋的里程碑的告五人，將再度站上「SUPER STAGE」舞台，有網友說雖然沒有搶到北高演唱會，但可以在犀利趴看到他們，直呼：「終於不是告五人絕緣體了！」此外，芒果醬也在臉書分享犀利趴資訊，並幽默表示：「五月天...真的...給我們錢了...好扯......謝......」