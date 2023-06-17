許傑輝性騷請辭《最大黨》！竟稱被排擠 網友嘆：邰智源沉冤得雪
資深演員許傑輝驚爆性騷擾案件，連帶引發案外案，他2011年請辭綜藝節目《全民最大黨》，自認是對表演要求高，被其他人排擠，傳出與「邰哥」邰智源鬧不合，沒想到被踢爆是性騷被老闆王偉忠抓包，才自願請辭節目，網友恍然大悟，紛紛湧入邰智源的臉書，為他打抱不平，直呼「揹鍋揹了12年，終於沉冤得雪」。
記者江芷稜/綜合報導
許傑輝2月和鍾欣凌到《小姐不熙娣》宣傳電影，坦言過去在《全民最大黨》遭排擠，明明節目可以做得更好，但做久了有疲態，有時候自己太雞婆想讓表演更好，當大家不願意丟功課、變得鬆散，到後期大家敷衍了事，因為目標不同只好拆夥，寧願主動退出節目，語氣中充滿委屈。
結果性騷連環爆後，許傑輝被踢爆是因不雅行為請辭，王偉忠證實此事，讓外界一陣譁然，且他在公視也發生類似事件，根本不是被排擠請辭，消息一出，網友感嘆誤會邰智源這麼久，在邰智源的臉書留言「邰哥，時間最終還是還你一個清白」，結果粉絲頁帳號對此留言按讚，不過《NOWnews今日新聞》致電邰智源，目前尚未獲得回應。
※【NOWnews 今日新聞
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