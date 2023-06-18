巷仔內／飛官人才難留！月薪比國防部長高　還是難敵民間航空挖角

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1990年代，由於美國海軍有大批老舊的A-6E攻擊機亟待汰換，而具有雷達匿蹤能力的A-12隱形攻擊機計畫則因為冷戰結束而遭國會否決，因而改良F/A-18C /D推出F/A-18E/F戰機。與F/A-18C/D相較，F/A-18E/F整個機身擴大了約30%，進氣口外型由橢圓型改為平行四邊形，並換裝新型的F414發動機，最大的特點在於其雷達反射截面積（RCS）減少約10%。
台灣採購超級大黃蜂傳聞不斷
空軍在1990年代採購60架幻象2000-5型戰機，用來取代F-104戰機，部署新竹基地作為攔截機。不過，這批幻象機因為操作與維保成本昂貴，根據國防部2009年提供立院數據，每小時作業費用高達80萬元，比F-16的16萬元、IDF經國號的25萬元高出許多，一年的維修成本也高達1400萬元，近年來加上通貨膨脹，操作與維修費用勢必提高，加上法國擔心得罪北京而不願意協助台灣升級，都讓幻象機提前除役的消息屢傳。
2015年4月1日，美國海軍陸戰隊一架F/A-18C在前往新加坡參加演習途中，因為發動機故障而迫降台南空軍基地檢修。此後購買大黃蜂系列戰機消息多次傳出，包括二手F/A-18C/D與全新F/A-18E/F。F/A-18C/D被認為是較經濟的選擇，但是美國海軍F/A-18C/D艦載機聯隊在中東與阿富汗反恐戰爭中任務繁重，航艦起降次數比計畫中提早達到，機況比F/A-18E/F來得糟糕。
戰機飛官不足成難題
空軍現役經國號、幻象2000與F-16戰機約300多架，按照部頒規定「座艙比」（飛機座艙與飛行員的比例）1.5，但我國戰機座艙比實際只有1.33，等於一架戰機，平均只能分到1.33位飛行員。根據國防部提交立院資料，2011年至2019年8月底，空軍F-16型戰機新增合格飛行員人數為129人，但同期間該型機辦理離退的飛行員也達108人。空軍新購66架F-16V戰機將部署於台東志航基地，預計需要約100名飛行員維持操作，要如何補足新購戰機的操作人員缺口，成為空軍維持戰力一大頭疼難題。
空軍合格飛官難尋，除了國人近視比例高外，航空公司挖角更是一大主因。民航機機師動輒30萬月薪相較，飛官服役期滿後，多半都會選擇跳槽到待遇更好的民航公司，為了提高留營誘因，已故參謀總長沈一鳴在任內大力推動飛行員續服獎助金，一位中校飛行員每月領逾25萬元，已經比國防部長還高，新冠肺炎疫情全球蔓延期間，國際航空業遭逢疫情衝擊，航空業低迷，讓許多飛官打消轉飛民航機念頭，2020年就沒有飛官辦理退伍。但全球疫情在去年下半年逐漸趨緩，各國空軍開始面臨飛官跳槽航空公司的問題。
電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）全球票房熱賣，也讓主角駕駛的F/A-18E/F獲得關注，雖然為F/A-18E/F成熟的第四代半戰機，但巧婦難為無米之炊，空軍若要維持空防戰力，不管採購任何一款戰機，當務之急是如何在後疫情時代留住優秀飛行員，以免淪為有機但無人操作的窘境。