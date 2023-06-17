金泰希私下反差萌！愛用大嬸手機殼　笑說：可放身分證駕照信用卡

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林智妍飾演的秋尚恩則是住在出租公寓，長期遭受音樂劇演員出身的丈夫金允范（崔載林 飾）家暴；隨著金允范離奇身亡，再加上院子裡的屍臭味真相即將被追查出來，文珠蘭與秋尚恩開始有了交集。文珠蘭想查出老公隱藏的不為人知祕密，秋尚恩則被生活逼到走投無路，無意間得知只要查出丈夫真正死因，就有機會領到鉅額保險金，兩個女人因此開始危險的合作。
金泰希日前難得上網路節目宣傳《有院子的家》，提到之前演出的作品《天國的階梯》有被男二申鉉濬賞巴掌的鏡頭，她忍不住「裝委屈」表示：「在這次的作品中，有人比申鉉濬對我更粗暴，那就是金盛吳！」嚇得金盛吳喊冤沒打過金泰希，豈料金泰希「更戲劇化」的用手指摸著自己的頭髮說：「但他抓了我的頭髮！」讓眾人發現原來女神也有幽默搞笑的一面。
金泰希也為網友解惑，她在2020年拍的冰淇淋廣告花絮中，被大眾發現女神使用的是一款廣受50至70歲媽媽愛用的皮套式手機殼，但由於金泰希平日很少公開私生活或上節目通告，這個引發眾人疑問與驚嘆的手機殼直到3年後，才被金泰希親自證實：「一旦喜歡上了就不會換其他款了！」間接透露女神到現在都還在使用這「大嬸愛用款」手機殼。
至於為何喜歡用「大嬸愛用款」手機殼？金泰希表示這樣手機殼裡就可放身分證、駕照、信用卡等物品，出門時只要帶手機就好，根本不需要帶錢包，展現出女神私底下真實的生活務實面。《有院子的家》6月19日起每週一、二晚間10點半與韓國同天在愛奇藝國際版獨家播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110