凍卵、試管療程不再茫然！　婦產科與生殖醫療中心聯手開闢綠色通道

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把握生育能力 冷凍解凍卵子女性生育能力深受年齡影響，黃金年齡在25至35歲，35歲之後，卵巢功能逐漸衰退，尤其38歲之後功能更是陡坡下降。在黃金時期冷凍優質卵子供未來使用，凍卵(Social Egg Freezing, SEF)，是女性考量年齡與生涯規劃的另一選擇；專業生殖機構將卵子冷凍保存於零下-196℃的液態氮桶內，使卵子代謝停止，以待將來解凍使用。
減少舟車勞頓 也能享有高品質醫療服務莊志吉醫師表示，以人工生殖需求為例，婦女朋友可以在羅東博愛醫院莊志吉主任門診完成所有不孕症檢查、治療及人工生殖前置作業；待需做取卵手術及胚胎植入時，前往台北生殖中心執行，這樣的兩院合作模式得以減少宜蘭患者多次長途奔波，並享有一流生殖中心的就醫品質。
提供不孕檢查 還有試管療程莊志吉醫師表示，無論是希望凍卵、提高受孕成功率、自然受孕或做試管嬰兒，備孕婦女的每一步都須細心呵護，直到安心生產；而台北生殖醫療中心擁有專業醫療經驗與團隊，助備孕婦女一臂之力，為有需求的孕媽咪構築的便利就醫綠色通道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58176
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