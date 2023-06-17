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現年 55 歲的謝祖武過去投入在《麻辣鮮師》、《台灣靈異事件》、《婚姻結業式》等多部戲劇，他表示，自己在外面忙拍片的時候多是太太在照顧失智的母親，直到母親今年 4 月離世，他到現在都很愧疚沒能盡到心力而感到懊悔。
為找母親經常跑派出所備案
謝祖武出席成人紙尿褲品牌時分享，母親因慢性病需要他人照顧，晚期進入失智，每天的生活都過得很困難、很棘手，「有時候老人家一溜煙就跑不見，也沒有人知道去哪。」為了找母親幾乎天天到派出所備案，後來才被太太找回來。
但也因為自己常常需要外出拍戲，不知不覺主要照顧者的重擔落在太太身上，就連母親也只肯認媳婦，不願認兒子，媽媽也會對謝祖武發脾氣，要他滾出家門，甚至把餐具往兒子身上摔。
媳婦比兒子親天天寸步不離
「很難想像，我媽媽只願意讓媳婦陪在她身邊，我太太比親人還要親。」謝祖武說，媽媽最喜歡的人就是自己的妻子江婷琳，雖然自己演過很多八點檔，看過很多婆媳問題，好在並沒有在她們家上演，但也帶來另一種壓力。
江婷琳為了要照顧婆婆，幾乎都沒辦法離開長輩身邊，連洗澡都不行，一但離開婆婆就會跑掉，因此每一天都很困難、很棘手，必須經常面對完全不可預知的狀況，而且這樣的狀況也無時無刻在台灣上演。
妻子沒日沒夜照顧崩潰大哭
謝祖武表示，太太承擔家中非常多大大小小的事，尤其是家裡的孩子還小，媽媽又需要照顧，很多時候都是妻子挺身而出，尤其照顧婆婆等於需要 24 小時完全的奉獻，也無法找人傾訴，壓力很大。
「太太也有她自己的工作、也需要休閒時光，有一天我工作很忙，回家看到她坐在沙發上崩潰的掩面哭泣，我不知道怎麼安慰她，後來真的問了事情的來龍去脈，才知道她真的心力交瘁。」
謝祖武說，因為自己工作一忙，忽略了太太的辛勞，很多時候當家中的主要照顧者常常落在女性身上，先生一定要很誠心誠意握著太太的手跟她說謝謝，她要的並不多，就是發自內心的感謝她的付出，要給她肩膀依靠，給她喘息。
靠 2 點挽救婚姻與照顧危機
由於照顧者經常在家中跟長輩獨處，甚至生活作息都綁在一起，很多時候內心是非常低落的，甚至也會危及到婚姻關係謝祖武表示，他最大的解決方式就是要求自己至少能夠做到 2 點。
第一就是面對面跟太太把所有事情攤開來說，其中內容有 80 % 太太是對自己的抱怨，但身為另一半都要欣然接受，「因為太太的抱怨不是沒有道理的，她真的很累很辛苦，一定要找機會讓彼此把內心的不舒服說出來。」
第二就是要完全信賴照顧者的一切，因為在照顧長輩的過程中，會出現很多「天降神兵」，例如過去多年都沒有見過親戚朋友，會跑過來然後指責或七嘴八舌地給建議，指點老人要吃什麼東西最營養、要多帶老人家出去走走。
謝祖武說，「老人不是什麼都吃營養的，有慢性病飲食攝取都要控制，還有長輩已經行動不便，又說要常常帶老人家出去走走，這些建議有時候天馬行空，但你不是照顧的人，你不知道苦在哪裡，這些建議一字一句都是折磨。」
在這樣的狀況下，謝祖武選擇相信她的妻子，無論對方給出多少摸不著邊際的建議，也不會隨隨便便指責或要求妻子做到，而是百分之百相信她的決定，夫妻多溝通才能走得長久。
延緩失智多運動但也別逞強
此外，也有不少人給予建議說，失智長輩要多多運動，避免行動退化或可以延緩記憶力流失。但謝祖武也提醒，運動的重點就是不要高估彼此的體力跟行動力，最重要的是以不受傷為主。
當照顧者可以透過正規的照顧者手冊建議進行輕緩的運動，「至少能讓長輩保持能動的狀態，但不奢求要完全好起來，那是不可能的。」 但至少透過延緩病症的過程中，可以爭取時間讓母子留下一個曾經擁有的美好回憶。
謝祖武說，母親在今年 4 月過世享受 93 歲，想想看如果忙於工作，等於跟媽媽晚年的時光都是一片空白，只剩下看護或醫護同仁是她最親密的人，反而是身為兒子是缺席的，他不願意這樣。
「若能夠撥出時間陪伴媽媽，例如僅是兩人在午後的陽光底下靜靜的坐著，那會成為我生命中美好的回憶，而這些美好的回憶將會支撐著你的下半輩子和餘生。」
文／謝承恩 圖／黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 家有失智媽「只認媳婦不認兒」謝祖武揭照顧者十年來的辛酸淚